El Ayuntamiento de Lucena prioriza la red de abastecimiento de las Navas del Selpillar

El Plan Especial de Reforma Interior NS-1 de Las Navas del Selpillar, en Lucena, continúa adoleciendo de anomalías en sus instalaciones de abastecimiento y saneamiento más de 15 años después de la primera tentativa de culminación del proceso de urbanización de los terrenos. El Ayuntamiento de Lucena garantiza que otorga “prioridad” a la ejecución de unos trabajos que actualmente analiza un técnico de la empresa municipal de Aguas de Lucena. Del mismo modo, rebajando las expectativas, la propia concejala de Urbanismo, Charo Valverde, ha puntualizado que ningún propietario ha cursado petición para obtener una licencia de obras. En todo caso, la edil popular ha sostenido que, de concretarse alguna solicitud para el inicio de un proyecto de actuación, el Ayuntamiento “simultaneará” unas obras correspondientes a las infraestructuras hidráulicas por el momento sin cuantificación económica.

Días después de las críticas vertidas por el PSOE, acusando al gobierno municipal popular de provocar “el bloqueo y la parálisis” de este sector de la pedanía lucentina, Valverde ha replicado que la pasividad y “el abandono” durante 12 años de este procedimiento urbanístico, "en tiempos de gobiernos locales socialistas", ha ocasionado que los gastos de las reparaciones pendientes en las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento hayan de ser asumidas por las arcas municipales.

La primera solicitud es de 2009

Al describir el recorrido administrativo de esta iniciativa, Valverde fijaba en el año 2009 la primera solicitud reflejada en el expediente correspondiente acerca de la recepción de los trabajos de urbanización. En su comparecencia, ha mantenido que durante los 12 años siguientes el Ayuntamiento obvió cualquier requerimiento o indicación hacia la junta de compensación al objeto de culminar eventuales actuaciones pendientes.

Desde el gobierno local inciden en la "nula voluntad de sus antecesores" y vinculan la reanudación de las gestiones internas y la solicitud de informes sectoriales en marzo del 2021 a la presentación de una petición colectiva rubricada por un centenar de vecinos. Al año siguiente, en julio del 2022, una vez emitidos los correspondientes dictámenes técnicos y jurídicos, y de acuerdo al criterio de un técnico municipal, el Consistorio diligenció la recepción tácita sin condicionantes. Esta resolución, en consecuencia, imposibilita exigir a los propietarios el abono de las obras hidráulicas. Anteriormente, transcurrido un período de un año desde la solicitud, terminó el plazo ordinario para reclamar intervenciones a la junta de compensación.

En uno de sus razonamientos defendidos con mayor énfasis, Valverde ha significado “la omisión” del informe elaborado en 2021 por Aguas de Lucena y que revelaba hasta siete averías en la red de abastecimiento y que “impedían la emisión de un informe favorable”. La edil popular ha añadido que eludieron este documento tanto el concejal de Urbanismo en su decreto de recepción de la urbanización como Jacob Lorenzo, secretario general local, en sus últimas manifestaciones. Finalmente, Charo Valverde le ha afeado a Lorenzo la realización de consideraciones “inexactas e inconcretas” y que tienden a “confundir” a la población de Las Navas del Selpillar.