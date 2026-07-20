Urbanismo
Salvador Fuentes asegura que la reforma de la explanada de la Diputación "no es prioritaria"
La institución provincial estudia cómo integrar los restos arqueológicos hallados en su día
El presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado este lunes en una rueda de prensa que "no es prioritario" actuar sobre la explanada que actualmente sirve de aparcamiento junto al Palacio de la Merced.
Bajo este solar que sirve como parking se descubrieron restos arqueológicos que fueron estudiados en unas catas que terminaron en 2024. Tras la investigación, se volvieron a cubrir y reasfaltar para mantener el mismo uso en la explanada, si bien desde entonces ya no sirven para acoger grandes eventos públicos.
Un aparcamiento bajo suelo
La intención de la Diputación es construir allí un aparcamiento subterráneo y una plaza con carácter público. Los restos arqueológicos complican la operación, de modo que Fuentes ha explicado que "ya veremos qué tratamiento se les da".
La explanada tendrá por tanto un uso polivalente. La Diputación también ha planteado una intervención que respeta la fachada que da a ese lado y que permite que se vea mejor que ahora. Está previsto eliminar el vallado de alrededor, donde ahora suelen colocarse carteles de publicidad.
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