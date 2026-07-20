La Rambla celebra el Día del Alfarero con un homenaje a las pintoras y decoradoras de cerámica

La Rambla celebrará el próximo viernes 31 de julio una nueva edición del Día del Alfarero, una jornada organizada por la Asociación de Artesanos Alfareros de la localidad para rendir homenaje a las personas que mantienen vivo uno de los oficios más representativos del municipio. La programación combinará los actos religiosos en honor de las patronas del gremio, Santa Justa y Santa Rufina, con el reconocimiento público a profesionales vinculadas al sector cerámico.

Los actos comenzarán a las 20.30 horas con una misa solemne en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. La celebración religiosa estará dedicada a Santa Justa y Santa Rufina, consideradas patronas de los alfareros y ceramistas.

Posteriormente, a las 22.00 horas, la plaza de la Cadena acogerá el nombramiento de los nuevos Alfareros Honoríficos de La Rambla. En esta edición, la distinción será concedida colectivamente a las pintoras y decoradoras de cerámica del municipio, en reconocimiento a su trabajo y a su aportación a una actividad artesanal que constituye una de las principales señas de identidad de la localidad.

Distinción a la consejera de Empleo

La organización también otorgará este título a Rocío Blanco Eguren, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Las homenajeadas recibirán una placa conmemorativa elaborada en barro, en consonancia con la tradición cerámica rambleña. Tras el acto institucional se ofrecerá un aperitivo a los asistentes.

Rocío Blanco. / CÓRDOBA

La Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla ha invitado a los profesionales del sector y al conjunto de los vecinos a participar en la celebración, concebida como un reconocimiento a todas las personas que forman parte del oficio. La entidad destaca que la jornada pretende conmemorar la festividad de las patronas y, al mismo tiempo, extender el homenaje a quienes contribuyen con su trabajo a conservar y desarrollar la alfarería local.

El Día del Alfarero está organizado por la asociación profesional y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de La Rambla. La cita vuelve a poner de relieve la relevancia económica, cultural y social de la cerámica en el municipio, así como el papel de los distintos oficios que intervienen en el proceso de elaboración y decoración de las piezas.