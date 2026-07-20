El Pleno de Lucena concede la aprobación final al parking en la Huerta del Carmen

El Pleno de Lucena de este próximo miércoles ratificará la culminación de los trámites previos a la licitación del aparcamiento subterráneo a construir en la zona de la Huerta del Carmen. Después de la aprobación inicial, en la sesión de marzo, la corporación, salvo un giro imprevisto, concederá una vigencia absoluta al estudio de viabilidad del anteproyecto diseñado por la empresa Herce.

Este acuerdo, propuesto por el gobierno municipal popular, precede a la redacción de los pliegos técnicos y económicos, un proceso que exigirá de varios meses al implicar una compleja encomienda administrativa y jurídica. Francis Aguilar, presidente de la empresa pública Aparcamientos Municipales de Lucena, indica que «no se ha hecho nunca en el Ayuntamiento» un concurso público apoyado en una concesión de obra pública y, aunque «está todo muy trabajado ya», apostilla, «no es una cuestión fácil».

El período de exposición pública del estudio de viabilidad, durante 40 días, ha concluido sin la concurrencia de alegaciones, informan desde el gobierno municipal antes del Pleno ordinario de julio. Dicho Pleno se ha adelantado una semana, como ocurre anualmente en este mes, al objeto de establecer una mayor distancia temporal con la convocatoria de agosto, fijada para el viernes día 7. La licitación, cimentada en el documento aportado por Herce, elegido por el Consistorio frente a la alternativa de Ohla, englobará tanto la redacción del proyecto completo, la ejecución de la obra y la futura explotación de la infraestructura por un período de 40 años.

En principio, computando la subida del coste de los materiales desde el año 2025, el montante inicial ascenderá prácticamente a cinco millones de euros.

Aguilar, segundo teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal, aclara que entre los condicionantes figura la reposición exacta del parque multiusos, cuyo derribo resulta indispensable para la realización del segundo aparcamiento de grandes dimensiones en la localidad. De otro lado, y tras la aprobación unánime de la moción formulada por Ciudadanos con el propósito de conferir protección normativa al antiguo muro del convento de la Orden de Carmelitas Descalzos de San José, asegura que «nunca se ha contemplado» la eliminación de este elemento patrimonial, abundando en que «viene perfectamente delimitado en el anteproyecto el muro del Carmen».

En un entorno compartido con la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y la nueva sede judicial, este parking, planificado en una sola planta, constará de 203 plazas. En un intervalo de más de dos años, esta iniciativa del gobierno municipal ha superado recursos, en vía administrativa y judicial, de Izquierda Unida, formación que denunció primero la vulneración de los principios de información, igualdad y libre concurrencia y, posteriormente, la ausencia de una justificación motivada para debatir por urgencia este asunto en el Pleno de diciembre del pasado año.

La empresa Herce registró su proposición en junio del año 2024 y, en el subsiguiente concurso público, obtendrá cinco puntos complementarios en la baremación del órgano de contratación. Desde EPEL han logrado la autorización a la implantación de un modelo de gestión indirecta. La creación de este aparcamiento consta en el Plan de Movilidad Urbana de la localidad y, simultáneamente, el Consistorio sigue estudiando otras ubicaciones para un parking subterráneo, sobresaliendo la localización de la avenida del Parque y el Paseo de Rojas.