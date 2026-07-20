La planta de Onnera Group en Lucena recibirá más de 18 millones de euros para modernizar sus procesos de refrigeración

Onnera Group contempla para el periodo 2025-2028 un plan global de inversiones de 100 millones de euros, reforzando especialmente su apuesta por Onnera Refrigeration con una inversión superior a 18 millones de euros en su planta de Lucena, según ha indicado la compañía en un comunicado.

Esta inversión tiene como objetivo consolidar el liderazgo de Onnera Refrigeration como centro industrial estratégico de refrigeración dentro de Onnera Group. Para ello, se impulsará la modernización de los procesos, la mejora de la eficiencia, el refuerzo de la sostenibilidad y el avance en materia de calidad, seguridad y condiciones de trabajo.

El plan inversor previsto para Onnera Refrigeration se articula en tres grandes líneas de actuación. Por un lado, se destinarán 1,3 millones de euros a completar el programa de sistemas de aseguramiento de la calidad, reforzando el control, la fiabilidad y la mejora continua de los procesos industriales. Por otro, se invertirán 2,4 millones de euros en sostenibilidad, seguridad y condiciones de trabajo. Finalmente, la mayor parte de la inversión, 14,9 millones de euros, se orientará a modernizar los procesos, avanzar en automatización y mejorar la eficiencia industrial de la planta.

Compromiso con el negocio de la refrigeración

Con este plan, Onnera Group refuerza su compromiso con el negocio de la refrigeración, con la actividad industrial desarrollada en Lucena y con la competitividad futura de Onnera Refrigeration. La inversión permitirá actualizar los medios productivos, optimizar los procesos industriales, incorporar nuevas capacidades tecnológicas y reforzar la calidad de las soluciones desarrolladas por la compañía.

Planta de Effimed en Lucena. / AJGonzalez

Onnera Refrigeration afronta esta nueva etapa con el respaldo de Onnera Group y con el objetivo de seguir avanzando como referente industrial en soluciones de refrigeración profesional. La planta de Lucena mantiene así un papel clave dentro de la estrategia del grupo, tanto por su capacidad productiva como por su contribución al desarrollo industrial, tecnológico y económico del entorno.

Sobre Onnera Refrigeration

Onnera Refrigeration es la sociedad industrial de Onnera Group especializada en refrigeración profesional. Con sede productiva en Lucena, integra marcas comerciales de referencia en el ámbito del frío profesional, como Efficold, Edenox y Effimed.

La compañía desempeña un papel estratégico dentro de Onnera Group, aportando capacidad productiva, conocimiento técnico y desarrollo industrial para diferentes aplicaciones profesionales de refrigeración.

Sobre Onnera Group

Onnera Group es un grupo corporativo internacional especializado en soluciones profesionales de equipamiento para los sectores del foodservice, la lavandería y el frío.

El grupo ofrece soluciones eficaces y eficientes para negocios profesionales a través de sus marcas comerciales, con presencia en los cinco continentes y una estructura industrial formada por siete plantas de fabricación.

Onnera Group forma parte de Mondragón y basa su actividad en la cooperación, la innovación, la calidad, la sostenibilidad y el compromiso con las personas y el entorno.