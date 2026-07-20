El Plan Diputación Invierte incluye 784 obras en 90 entidades locales de Córdoba

La Diputación Provincial de Córdoba activará a comienzos del próximo mes, si se cumplen las previsiones del equipo de gobierno, su plan de inversiones en los municipios. En total hay previstas 784 actuaciones que afectarán a 90 entidades locales, todas menos el Ayuntamiento de la capital cordobesa.

El presupuesto del plan Diputación Invierte será de 20,6 millones de euros, tal como ya se aprobó en el Pleno. Según ha detallado el presidente de la institución, Salvador Fuentes, este lunes, los beneficiarios serán 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas y 10 mancomunidades de municipios.

El próximo miércoles se celebrará el Pleno para la aprobación inicial del plan Diputación Invierte, que se publicará al día siguiente en el Boletín Oficial de la Provincia. Si no hay alegaciones, en cinco días se podría dar por definitivo y firmar los correspondientes convenios con los ayuntamientos antes de que termine el mes. De ese modo, desde el 1 de agosto estaría activo el programa y a partir de entonces los destinatarios dispondrán de 18 meses para la ejecución de las obras.

Aumento de las partidas

El presupuesto del Plan Diputación Invierte fue aprobado hace un mes, en el Pleno del mes de junio. Ha sido fruto de una intensa negociación política desde hace meses, con el PSOE e IU exigiendo mayores partidas para los pueblos.

El acuerdo de Izquierda Unida con el equipo de gobierno de la Diputación Provincial permitió realizar dos ampliaciones sobre los fondos iniciales: de 10 millones de euros previstos en un principio se pasó a 20 millones de euros. Era una cifra ya de por sí solo superior a lo invertido el año pasado a través del mismo plan (17 millones de euros).