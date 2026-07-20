Palma del Río recibe 8 millones de euros del Gobierno central para protegerse de las inundaciones del Genil

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha recibido este lunes 20 de julio a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, para que conozca el proyecto de protección frente a inundaciones previsto para orillas del Genil. Esta actuación será subvencionada por el Gobierno de España por ser Palma del Río una de las grandes afectadas por el tren de borrascas del pasado invierno.

La alcaldesa de la ciudad ha explicado que “la subdelegada quería conocer de primera mano uno de los proyectos más importantes que ha sido subvencionado, que es nuestra continuidad de defensa del río Genil, la escollera”. En 2010 ya se trabajó un proyecto que es precisamente el que ha presentado el Ayuntamiento de Palma del Río a la subvención estatal. “Un proyecto de más de 8 millones de euros, un proyecto de envergadura”, según ha indicado Esteo, que además “necesita un trabajo muy coordinado y planificado” que la alcaldesa ha mostrado en una reunión previa con la subdelegada. Esteo se ha mostrado agradecida por esta cuantía económica pero también asume que tiene “responsabilidad” sobre este trabajo y actuará “con prudencia”.

La ejecución tiene un plazo máximo de tres años y es por ello por lo que la primera edil ya ha comenzado a trabajar reuniéndose también con responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como ha informado. “Hay que reformular este proyecto que es de 2010. Las normas hay que actualizarlas a las nuevas circunstancias y eso va a ser lo primero que hagamos”, ha comentado la regidora. Para ello se ha creado “una comisión técnica de control y seguimiento de estos proyectos”. Como proyecto clave para el municipio, Esteo también ha puesto énfasis en que se realizará en comunión con todas las administraciones.

Un Gobierno "sensible" con los ayuntamientos

Por su parte, Ana López Losilla, ha recordado que “el Gobierno de España fue totalmente sensible con las afecciones que provocó el tren de borrascas” y ha actuado dando “la solución más efectiva para nuestros pueblos”. Concretamente, Palma del Río ha recibido el 100% de lo proyectado y “ya se le ha anticipado al Ayuntamiento ese dinero”, ha comentado la subdelegada, por lo que “no le va a costar absolutamente nada” al Consistorio de la localidad. La subdelegada ha aplaudido la “coordinación administrativa para que todos los proyectos que necesitan de colaboración salgan adelante lo antes posible y se les pueda dar solución a estos problemas”.

La subdelegada del Gobierno y la alcaldesa de Palma del Río conversan durante la visita institucional. / José Muñoz Caro

Luis Vázquez, técnico del Ayuntamiento de Palma del Río que conoce bien el proyecto de la escollera, ha explicado que el proyecto tenía “un estudio previo en 2010” que formaba parte “de los instrumentos de planificación del Ayuntamiento, tanto del Plan de Ordenación Urbana como de la Agenda Urbana, donde ponen como prioridad la defensa del casco urbano”. El proyecto dará protección a la zona de Duque y Flores, La Barqueta, la zona de Rioseco y el propio casco histórico de la ciudad. Como bien ha indicado la alcaldesa, comenzarán con reformular el proyecto inicial de 2010 y ofrecerán informes puntualmente a subdelegación para ir informando del avance del proyecto en coordinación con el resto de administraciones.