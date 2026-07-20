Montilla estrena este martes su cine de verano en el Paseo de Cervantes

El cine de verano regresa este martes a Montilla con la primera de seis proyecciones gratuitas al aire libre que se desarrollarán hasta el 12 de agosto en el Paseo de Cervantes, el Paseo de las Mercedes y la Plaza Rafael Tejada Niño Ríos. La iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla volverá a acercar el cine a distintos barrios de la ciudad a través de una programación pensada para públicos de todas las edades.

El ciclo recorrerá estos tres espacios públicos con títulos recientes que combinan comedia, aventuras, fantasía y relatos familiares. Todas las sesiones comenzarán a las 22.00 de la noche y tendrán entrada gratuita, por lo que las plazas y paseos volverán a convertirse durante seis noches en improvisadas salas de cine bajo las estrellas.

El calendario de proyecciones

La primera proyección tendrá lugar este martes en el Paseo de Cervantes con Lilo & Stitch, una producción de Disney estrenada en 2025 y dirigida por Dean Fleischer Camp. Una semana después, el martes 28 de julio, el Paseo de las Mercedes acogerá El casoplón, una comedia familiar española dirigida por Joaquín Mazón y estrenada también el año pasado.

Ya en agosto, la programación llegará el martes 4 a la Plaza Rafael Tejada Niño Ríos con Amigos imaginarios. John Krasinski escribió y dirigió esta producción de fantasía estrenada en 2024. Al día siguiente, el miércoles 5 de agosto, el cine de verano regresará al Paseo de Cervantes con El club de los milagros, una comedia dramática de 2023.

Por otro lado, el martes 11 de agosto, el Paseo de las Mercedes recibirá Mufasa: El rey león y la Plaza Rafael Tejada Niño Ríos cerrará el ciclo el miércoles 12 de agosto con Odio el verano, la única película del programa no recomendada para menores de 12 años.

Fotograma de 'Lilo & Stitch'. / CÓRDOBA

Una propuesta para las familias

La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó que el cine de verano es "una apuesta cultural que ya forma parte del verano montillano y que cada año reúne a familias, vecinos y amigos en torno al cine". La edil incidió en el ambiente cercano de una propuesta en la que numerosos asistentes llegan con antelación para buscar sitio y compartir la velada.

En ese sentido, Raya señaló que "muchas personas acuden con sus propias sillas, comparten la cena y convierten cada sesión en un momento de convivencia al aire libre". La responsable municipal animó a disfrutar de la programación manteniendo el carácter familiar que ha acompañado al ciclo durante sus distintas ediciones.

Y es que la normativa aplicable a las exhibiciones gratuitas en espacios abiertos exige que haya transcurrido al menos un año desde el estreno comercial de las películas. Esta circunstancia explica que el programa combine producciones estrenadas entre 2023 y 2025, todas ellas con argumentos reconocibles y propuestas capaces de atraer a espectadores de diferentes generaciones.

Soledad Raya y Rafael Llamas, durante la presentación del cine de verano. / José Antonio Aguilar

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó la capacidad de esta iniciativa para dinamizar la actividad cultural durante los meses estivales y recuperar las plazas y paseos como escenarios compartidos. En este sentido, afirmó que "queremos proyectar la imagen de una Montilla dinámica, activa y volcada con la cultura, ofreciendo propuestas de ocio que invitan a disfrutar de nuestras plazas y paseos como lugares de encuentro y convivencia".