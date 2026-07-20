El embalse de Vadomojón se consolida como referente náutico en Andalucía

El embalse de Vadomojón se ha consolidado como uno de los principales referentes de la formación náutica en el interior de Andalucía. Desde hace 23 años, el Club Náutico de Albendín organiza cursos de Licencia de Navegación por los que ya han pasado cerca de 700 personas, una cifra que, según su presidente, Manuel Álvarez, nunca imaginaron alcanzar.

«La verdad es que no pensábamos llegar hasta aquí», reconoce. Sin embargo, el interés no deja de crecer y este verano la elevada demanda ha dejado alumnos sin plaza, por lo que el club estudia organizar una nueva convocatoria a finales de agosto o principios de septiembre.

Álvarez considera que buena parte del éxito reside en el propio entorno de Vadomojón. «Llegas aquí y encuentras un paraíso. Agua, tranquilidad, naturaleza y menos estrés. Esto es vida», afirma. Además, recuerda que navegar en un embalse ofrece condiciones ideales para iniciarse, ya que no existen oleaje ni corrientes marinas. El perfil de los participantes también ha evolucionado. Cada vez acuden más jóvenes atraídos por una licencia que permite gobernar embarcaciones de hasta seis metros de eslora y motos de agua sin límite de potencia. «Muchos quieren obtener el título para poder alquilar una moto de agua cuando van a la playa», explica.

Manuel Álvarez, presidente del Club Náutico de Albendín.

Los cursos reúnen alumnos llegados de numerosos municipios de Córdoba y Jaén e incluso de otras provincias, consolidando a Albendín como un referente en este tipo de formación.

Una de las imágenes que mejor refleja el éxito de la experiencia se produce al finalizar las prácticas. «Cuando bajan del barco empiezan a mirar las embarcaciones del club y los anuncios de venta. Muchos salen pensando ya en comprarse una barquita», comenta entre sonrisas.

Más allá de aprender a conducir una embarcación

Pero Manuel Álvarez insiste en que el objetivo principal del curso va mucho más allá de aprender a conducir una embarcación. «Hacemos mucho hincapié en la prevención. No se trata de coger una moto de agua y salir corriendo, sino de conocer los riesgos, respetar a los bañistas y navegar con seguridad».

Entre las maniobras que más cuesta dominar destaca el atraque. «Un barco no tiene freno como un coche. Hay que aprender a jugar con el motor para maniobrar correctamente.» También subraya la importancia de saber actuar ante una caída al agua, una de las situaciones más delicadas debido al riesgo que supone la hélice de la embarcación.

Lejos de la imagen de un deporte reservado a unos pocos, el presidente del Club Náutico asegura que iniciarse en la navegación resulta más asequible de lo que muchos creen. Recomienda comenzar con una embarcación hinchable por su comodidad, seguridad y facilidad de manejo, además de recordar que existen numerosas opciones de segunda mano y que mantener una embarcación en el club tiene un coste reducido.

Mirando al futuro, la entidad trabaja ya en ampliar su oferta con cursos de vela. «Aquí se puede navegar a vela maravillosamente y queremos acercar también esa modalidad a quienes todavía no la conocen».

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Como mensaje final, Manuel Álvarez anima a cualquier persona con interés por el mundo de la navegación a obtener la licencia. «Es un título para toda la vida. Aunque hoy no tengas barco, nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Es una oportunidad para descubrir una afición que engancha desde el primer día y disfrutar de un entorno privilegiado como Vadomojón».