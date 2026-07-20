IPBS
La Diputación de Córdoba plantea una nueva sede para el Instituto Provincial de Bienestar Social
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, avanza la idea de un edificio moderno y accesible para el IPBS, cuya sede actual se ha quedado pequeña
La Diputación Provincial de Córdoba se plantea la construcción de un nuevo edificio que sirva como sede del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), uno de sus principales organismos por la cantidad de dinero que gestiona cada año. El presidente de la institución, Salvador Fuentes, así lo ha manifestado este lunes en una comparecencia, aunque no ha avanzado más detalles.
Actualmente, el IPBS tiene su sede oficial en un edificio en pleno Centro de Córdoba, en la calle Buen Pastor. El instituto, por sí solo, mueve cada año en torno a 120 millones de euros debido sobre todo a los convenios para la prestación de la ayuda a domicilio en los pueblos cordobeses. Los trámites son tantos que el edificio ya se ha quedado pequeño y "allí no se puede hacer el trabajo", en palabras de Fuentes. De ahí la idea de construir una nueva sede partiendo desde cero, lo que a su vez permitirá avanzar hacia la concentración que pretende el equipo de gobierno.
El presidente de la Diputación ha asegurado que este edificio sería "accesible, funcional, con elementos de última generación urbanística y asistencial, porque es la joya de la corona". El proyecto, según ha prometido, "estará para finales de año" puesto que "tenemos los recursos".
Reforma de los colegios provinciales
Por otro lado, Fuentes se ha referido también a la obra, actualmente en marcha, de reforma de los Colegios Provinciales, que si no hay inconvenienetes podría estar terminada para finales de año en su primera fase. "Es una obra muy ambiciosa de dos torres para mejorar los problemas de accesibilidad y climatización. Ahí vamos a concentrar los servicios", ha señalado Fuentes.
Los trabajos que se van a llevar a cabo fueron adjudicados en diciembre pasado. Las uniones temporales de empresas formadas por Toledano Edificaciones y Obras Públicas y Serrot y A y E Fachadas Especiales son las encargadas de ejecutar la primera fase de las obras, presupuestadas en más de 5 millones de euros y con un plazo de ejecución de 16 meses. Está previsto que la segunda fase esté acabada para 2028.
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