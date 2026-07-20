Cosa de Dos, Laura Cánovas, Álvaro García y los DJ Kino Roldán y Mai ocupan el cartel de Enamoriles 2026

El Ayuntamiento de Moriles ha acogido la presentación oficial de la tercera edición de Enamoriles Festival, una cita que volverá a convertir al municipio, el próximo 24 de julio, en uno de los principales referentes del enoturismo, con una programación que combina vino, gastronomía, música en directo y experiencias vinculadas al paisaje vitivinícola. En el acto han participado la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona; el gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Rafael Cabello; y el gerente de Bodegas El Monte, Antonio López, quienes han coincidido en destacar el crecimiento que ha experimentado el festival desde su nacimiento y su capacidad para generar actividad económica, atraer visitantes y reforzar la imagen de Moriles como cuna de grandes vinos.

Carmona ha señalado que «Enamoriles Festival es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre las instituciones y el sector privado permite poner en valor todo lo que identifica a nuestro municipio, que son nuestros vinos, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio vitivinícola y la hospitalidad de nuestra gente». La alcaldesa morilense ha destacado también que «iniciativas como esta contribuyen a dinamizar la economía local y a situar a Moriles como un destino atractivo durante todo el año, especialmente a través de un sector tan importante para nosotros como el enoturismo», animando a los visitantes «a disfrutar de una experiencia única que refleja la esencia de nuestro pueblo y la calidad de nuestros vinos».

Por su parte, Antonio López, gerente de Bodegas El Monte, organizadora de este festival, ha agradecido el respaldo institucional y la implicación de todas las entidades colaboradoras «para hacer posible una nueva edición de un festival que mantiene su apuesta por ofrecer una experiencia de calidad en torno al vino, la música y la gastronomía», mientras que Rafael Cabello, gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, ha puesto de relieve la importancia de «seguir impulsando propuestas que permiten acercar la cultura del vino a nuevos públicos y fortalecer la posición de la comarca como uno de los principales destinos enoturísticos de Andalucía".

Antonio López, Francisca Carmona y Rafael Cabello, en la presentación de Enamoriles. / Casavi

Durante la presentación se han dado a conocer los principales detalles de esta tercera edición, que ofrecerá una propuesta que combina catas, gastronomía, actuaciones musicales y diferentes experiencias en torno al mundo del vino en un entorno privilegiado como son los viñedos de Moriles. La programación contará con las actuaciones de Cosa de Dos, Laura Cánovas, Álvaro García y los DJ Kino Roldán y Mai, además de una completa oferta gastronómica y diferentes servicios para facilitar la asistencia del público, entre ellos autobuses desde varios municipios, aparcamiento gratuito, paseo en tren por el viñedo y una copa conmemorativa incluida con la entrada.

Las entradas están disponibles a través de los canales oficiales del festival en enamorilesfestival.com.