Córdoba estrena aeródromo para el Infoca en Cabeza Aguda, en el término de Villaviciosa

La provincia de Córdoba ya cuenta con un nuevo aeródromo plenamente operativo para los efectivos del Infoca que trabajan en la lucha contra los incendios forestales. Se trata de la pista de Cabeza Aguda, en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba, que ha sido inaugurada oficialmente este lunes por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, acompañado por la alcaldesa del municipio, Gema González.

Las obras se adjudicaron en un concurso público hace ya más de dos años, y aunque en un principio tenían un plazo de ejecución de 16 meses, se acaban de terminar en pleno verano de este año. La obra ha tenido un coste de 6,7 millones de euros, en su mayor parte (un 75%) cubiertos por el Feader de la Unión Europea.

La provincia de Córdoba llevaba casi tres lustros sin una pista principal operativa y dedicada para aviones del Infoca, desde el cierre de las instalaciones de Los Villares en 2012 por no cumplir las normas de seguridad aérea. En esa zona sólo pueden operar helicópteros aunque cuentan también con el Centro Operativo Provincial del Infoca y un subcentro de defensa forestal. Los aviones estaban obligados a operar desde el aeropuerto de Córdoba y tenían que cubrir distancias más largas hasta los focos de incendio en la Sierra Morena cordobesa.

Una buena ubicación junto a enclaves de gran valor ecológico

La nueva pista está situada en el Collado de los Lobos, un antiguo poblado forestal dentro del monte público Cabeza Aguda. Su área geográfica de actuación preferente incluye enclaves de gran valor ecológico como las sierras de Hornachuelos, Cardeña y Montoro, así como otras zonas de Sierra Morena.

Esta ubicación —fruto de una búsqueda rigurosa bajo criterios técnicos y más cercana a las masas forestales que el aeropuerto de Córdoba— permitirá reducir los tiempos de respuesta ante incendios forestales, según la Junta de Andalucía. Además, los dos aviones de carga en tierra posicionados en esta base son medios regionales, por lo que podrán activarse para intervenir en cualquier incendio que se declare en Andalucía.

Las autoridades durante su visita al nuevo aeródromo de Villaviciosa. / CÓRDOBA

El aeródromo cuenta con una pista de 1.200 metros de longitud y 18 metros de anchura, complementada con márgenes de seguridad de 30 metros a ambos lados del eje principal. Asimismo, la base dispone de una plataforma de estacionamiento de 5.820 metros cuadrados con capacidad para albergar y dar servicio hasta cuatro aeronaves de forma simultánea. Para ello, las instalaciones están dotadas de un depósito de combustible y sistemas de carga de agua y líquido retardante, compuesto principalmente por fosfato de amonio.

En el centro se ha construido un edificio residencial de 250 metros cuadrados diseñado para el descanso del personal operativo, incluyendo pilotos, mecánicos y pisteros (personal de tierra que asiste a los aviones). Esta infraestructura está equipada con habitaciones individuales, baños privados y adaptados, cocina, zona de estar, cuarto de máquinas y un área de almacenamiento.

"Prevenir y estar preparados"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha destacado que esta nueva pista servirá “para prevenir, para estar preparados y para actuar con mayor rapidez y eficacia cuando haya un incendio forestal en esta bella zona cordobesa”.

Por otro lado, Sanz ha insistido este lunes en pedir "prudencia y responsabilidad" a la población ante la "intensa" ola de calor que azotará en los próximos días a varios puntos de la comunidad autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación en Villaviciosa de Córdoba, Antonio Sanz ha señalado que se va confirmando esa ola de calor larga de la que ya advertía hace unos días, de manera que esta semana se prevé que sea muy "intensa".

Ha apuntado que ya han sido "muchas las urgencias" a las que se están teniendo que hacer frente, superando "las 1.300 urgencias como consecuencia de patologías relacionadas con la ola de calor".

Sanz ha insistido en pedir a la población "responsabilidad, concienciación, prudencia y prevención", especialmente en lo que respecta a niños, mayores y personas con patologías previas. Ha apuntado que, precisamente, muchos de los fallecidos que se han registrado por golpes de calor tenían patologías previas que se han visto agravadas.