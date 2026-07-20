Controlado el incendio forestal del paraje Venta del Charco en Cardeña

El Plan Infoca ha dado por controlado a las 10.00 horas de este lunes el incendio forestal declarado en la tarde de este pasado domingo en el paraje Venta del Charco, en el término municipal de Cardeña.

Según ha señalado el Plan Infoca en un mensaje a través de su cuenta de la red social 'X', todo el perímetro del fuego se encuentro rodeado por una línea de control, aunque pueden quedar en su interior algunos puntos calientes.

En el momento de su declaración fueron movilizados diez medios aéreos --tres helicópteros semipesados, cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y una aeronave de coordinación--, junto a 33 efectivos por tierra, una autobomba y un buldócer.