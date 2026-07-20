Castro del Río y Puente Genil usarán fondos de reconstrucción para dragar sus ríos

El tren de borrascas de principios de año dejó innumerables daños en infraestructuras y equipamientos por toda la provincia. Las lluvias y los fuertes vientos derribaron muros, inundaron viviendas y arrancaron árboles y tejados, obligando además al corte de numerosas carreteras y caminos rurales. En los municipios por los que pasa algún río la situación se agravó por el desbordamiento de los cauces, que no siempre se encuentran en condiciones adecuadas para soportar grandes avenidas, y ello incluso teniendo en cuenta el efecto laminador de los pantanos.

Los pueblos llevan meses en las tareas de reconstrucción con fondos que proceden de todas las administraciones. Dos de ellos, Castro del Río y Puente Genil, van a dedicar la mayor parte de los presupuestos que aporta el Estado a financiar proyectos que de otro modo no podían llevarse a cabo por la complejidad técnica y su elevado coste: el dragado de los ríos Guadajoz y Genil a su paso por los núcleos urbanos.

El Guadajoz, encauzado

El caso más complicado es el de Castro del Río, por donde circula —normalmente de forma tranquila— el Guadajoz, segundo principal aporte del Guadalquivir por su margen izquierda. Está encauzado desde mediados de la década de los 90, una situación que permite controlar mejor las inundaciones. Pero este cauce arrastra grandes cantidades de sedimentos que se revelaron una vez terminaron las lluvias y que prácticamente cegaron el canal con lodo y barro. La única solución posible, como desveló en Diario CÓRDOBA su alcalde, Julio Criado, es un dragado que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para asumir.

Ahora, los fondos estatales se destinarán precisamente a ese proyecto. Criado ha explicado a este medio que Castro del Río quedó en un principio fuera de las ayudas estatales, pero finalmente fue incluido en la resolución con una asignación del 100% de los fondos solicitados. «El proyecto estrella es el dragado del río», asegura el regidor, ya que supondrá 9,8 millones de euros de inversión, la práctica totalidad de las subvenciones adjudicadas (10,3 millones de euros).

La memoria técnica del dragado del Guadajoz a su paso por Castro ha sido elaborada por la empresa pública Tragsa. La intención del alcalde es adjudicar las obras a esta misma sociedad, ya que de esa manera los trámites se simplifican al eludir los complicados procedimientos de adjudicación pública. El tiempo corre, ya que los ayuntamientos disponen de tres años para gastar y justificar los proyectos que se harán con el dinero del Estado; en 12 meses, al menos la mitad del programa debe estar en marcha.

«La voluntad del Ayuntamiento es que el dragado lo haga directamente Tragsa», ha apuntado Criado. Para ello, será necesario un convenio bien con el Estado o, en su defecto, con la Diputación Provincial.

Con esta actuación, según el alcalde, «se van a evitar problemas inminentes. Nuestros aliviaderos no alivian, están por debajo del nivel del río, la situación es de vulnerabilidad total ante una tormenta de tan solo 40 litros, porque no podemos evacuar. Se nos inundarían barrios enteros por mucho que queramos. Si vienen otro tren borrascas sería un problema para Castro del Río».

El río Genil en Puente Genil tras el paso de la borrasca Leonardo, a principios de febrero.

En Puente Genil, la intervención en el río será más modesta pero aun así también supondrá un dragado parcial del cauce, eliminación de isletas y parte de los cañaverales, según anunció en una rueda de prensa el alcalde, Sergio Velasco. Al igual que en Castro, el Estado ha concedido el 100% de los fondos solicitados, que ascienden a 3,9 millones de euros para la realización de distintos proyectos tanto en infraestructuras como en equipamientos.

El dragado del río Genil será la actuación más costosa de todo el plan, ya que tiene prevista una inversión de 1,6 millones de euros. El Ayuntamiento de Puente Genil, consultado por este medio, no ha ofrecido más detalles sobre el plan de actuación en el río.