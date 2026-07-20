La alegría tras el triunfo de España en el Mundial recorre toda la provincia de Córdoba

España volvió a tocar el cielo y los pueblos de Córdoba lo celebraron como una auténtica fiesta colectiva. La victoria de la selección española frente a Argentina en la final del Mundial desató escenas de júbilo, emoción y alegría en Cabra, Lucena, Bujalance, Aguilar de la Frontera y así hasta cada rincón de la provincia, donde miles de vecinos siguieron el encuentro a través de pantallas gigantes.

El triunfo permitió a España proclamarse campeona del mundo y bordar en su camiseta la esperada segunda estrella, un logro histórico que se vivió con especial intensidad en plazas, aparcamientos, recintos públicos y establecimientos hosteleros de la provincia de Córdoba.

Desde el pitido final, las banderas, los cánticos y los abrazos se adueñaron de las calles. Familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades compartieron una noche inolvidable marcada por la emoción y el orgullo de ver de nuevo a España en lo más alto del fútbol mundial.

Plaza de San José en Aguilar de la Frontera.

La plaza de toros de Cabra se convirtió en un gran punto de encuentro para animar a la selección. En Lucena, la Plaza Nueva fue el escenario elegido para seguir la final del Mundial en una pantalla gigante. La plaza se transformó en una gran grada al aire libre. Los nervios durante el encuentro dieron paso al júbilo tras confirmarse la victoria de España, con vecinos celebrando juntos la conquista de la segunda estrella.

La segunda estrella de España no solo representa un nuevo éxito deportivo, sino también una noche de convivencia en la que localidades de toda la provincia compartieron nervios, ilusión y alegría en torno a la selección española.