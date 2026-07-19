El pueblo cordobés que fue centro de operaciones de las tropas de Napoleón (y presume de uno de los castillos más imponentes de España)

Corre el año 1810. Las columnas del ejército de Napoleón avanzan hacia el norte de la provincia de Córdoba. Ante ellas, la comarca de Los Pedroches, un territorio de dehesas interminables, encrucijada de caminos que unen Extremadura y La Mancha con el corazón de Andalucía. El mando francés lo sabe. Y por eso elige Belalcázar, un pueblo de 488 metros de altitud dominado por el castillo de torre más alta de toda España, como su centro de operaciones.

La historia que hoy atrae a viajeros e historiadores a este municipio cordobés de 3.000 habitantes no es solo la de una ocupación militar. Es la historia de una resistencia encabezada por un cura, la historia de un castillo y el pasado de un pueblo que sobrevivió a la guerra para convertirse hoy en uno de los destinos patrimoniales más singulares de la provincia.

Por qué Napoleón quería Belalcázar

La decisión del alto mando francés no fue caprichosa. Belalcázar ocupa desde tiempos romanos, cuando se llamaba Gahet o Gaeta, un punto estratégico de primer orden, el control de las rutas que conectan Extremadura con La Mancha y con el sur peninsular.

Vista de Belalcázar desde el castillo. / Rafa Sánchez

La fortaleza medieval que coronaba el cerro del pueblo era, además, el refugio defensivo ideal. El Castillo de Belalcázar, construido en el siglo XV bajo el impulso de los condes de Sotomayor, poseía entonces, como posee hoy, la torre del homenaje más alta de toda la Península Ibérica: 47 metros de granito.

La ocupación francesa de Belalcázar

La ocupación francesa de Belalcázar, que se prolongó de 1810 a 1812, no encontró una población resignada. Desde los primeros meses, la resistencia se organizó en partidas guerrilleras que hostigaban las líneas de comunicación imperiales y atacaban. La más notable de todas fue la que dirigía el sacerdote Clemente Arribas, un párroco de la comarca que cambió el púlpito por la táctica militar y llegó a reunir más de 800 efectivos bajo su mando.

Castillo de Belalcázar. / RAFA SÁNCHEZ

Las guerrillas de Los Pedroches formaron parte de la red de resistencia popular que, según los historiadores, fue determinante para desgastar al ejército francés en España.

Hoy, más de dos siglos después de la retirada napoleónica, Belalcázar es un destino para descubrir, además de uno de los castillos más impresionantes de España, la historia de España desde un prisma local.