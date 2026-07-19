Palma del Río ofrece visitas turísticas gratuitas al atardecer

Cada miércoles de los meses de julio y agosto se lleva a cabo una visita turística a un rincón con encanto de la ciudad de Palma del Río. Una actividad que organiza el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad y cuya encargada es Marlyse Marín, una guía turística que acaba de conseguir la nacionalidad española, aunque es de origen francés. Bajo el título Recorridos nocturnos. Verano en la villa, Marlyse muestra de forma gratuita la historia y las curiosidades de siete espacios de interés turístico en la ciudad. Se trata de una oportunidad única de conocer los detalles del municipio donde se unen los ríos Genil y Guadalquivir.

Estos paseos nocturnos con la historia de Palma del Río de trasfondo comenzaron hace ahora seis años, con mascarilla. Fue cuando la pandemia paralizó todo tipo de actividades dentro de recintos y debían ofrecerse alternativas al aire libre. Entonces, el Ayuntamiento de Palma del Río inició lo que se denominó Historias a la luz de la luna con el cronista de la ciudad Manuel Muñoz Rojo, con unas visitas históricas donde las narraciones de leyendas y curiosidades eran lo más llamativo. Fue tal el éxito de esta iniciativa que ha venido repitiéndose verano tras verano para que palmeños y visitantes descubran las curiosidades de esta ciudad monumental.

Grupo visitando la parte superior de la capilla de las Angustias. / J. MUÑOZ

Los espacios que se pueden visitar en las rutas turísticas de Palma del Río

Desde el pasado año, estas visitas turísticas nocturnas las realiza Marlyse Marín y requiere de inscripción previa en inscripcionesturismo@palmadelrio.es porque hay zonas donde el grupo para acceder debe ser reducido. Serán un máximo de 30 las personas que formen grupo cada miércoles para visitar espacios como la muralla almohade, la alcazaba, la capilla de las Angustias y la torre de la escalera, la parroquia de La Asunción, el convento de Santo Domingo, el Convento de Santa Clara y Museo Victorio y Lucchino, el Hospital de San Sebastián, el pago de huerta de San Vicente y el monasterio e iglesia de San Francisco.

El pasado 15 de julio se realizó la primera visita donde el grupo pudo descubrir el origen de la ciudad y los primeros vestigios históricos a través de su muralla almohade, la alcazaba, la capilla de las Angustias y la torre de la escalera. Marlyse, no solo cuenta la historia de lo que se puede observar en estas rutas, también anima a echar fotos de un magnífico atardecer, hace preguntas para los que conocen ciertos detalles y ofrece curiosidades a su paso por los diferentes monumentos. Los nombres de los señores de la Villa de Palma, las distintas civilizaciones asentadas en la ciudad y las leyendas que albergan cada uno de los espacios forman parte del relato que la guía turística ofrece al visitante en algo más de una hora y media de duración. Marlyse también cuenta pequeños avances de lo que serán las rutas sucesivas. Por ejemplo, estando recorriendo la alcazaba hizo al grupo fijarse en la parte superior de la parroquia de La Asunción, contando una curiosidad o desvelando incluso que este templo ahora católico pudo albergar otros templos en épocas romanas o cuando los musulmanes ocuparon la península. Pequeños spoilers del relato que contará en la próxima visita y que hacen a los visitantes que quieran participar en la siguiente ruta.

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Grupo en el interior de la capilla de las Angustias. / J. MUÑOZ

Marlyse es una enamorada del patrimonio palmeño como ella misma confiesa y fue uno de los motivos para hacerse guía oficial. Los atardeceres y el encanto monumental de Palma del Río hacen de estos recorridos un momento mágico. El 5 de agosto se ofrecerá una visita al Convento de Santa Clara y el Museo Victorio y Lucchino con un sistema para las personas con dificultad auditiva que ha adquirido el Ayuntamiento palmeño.