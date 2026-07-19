Los fernannuñenses se vuelcan con su patrona Santa Marina, con una procesión festiva y diversión en el recinto ferial

Los fernannuñenses están terminando de celebrar su tradicional Feria de Julio, la Feria de Santa Marina, una programación festiva cuyo eje central es la procesión romera en honor a la santa, de origen gallego, que es la patrona de esta localidad. Desde días previos a la feria se ha estado celebrando una novena en honor de la patrona de Fernán Núñez, en la iglesia de Santa Marina, presidiendo la imagen el altar mayor de la parroquia.

Uno de los actos más emotivos, previos a la procesión, ha sido la presentación a Santa Marina de los niños que han nacido en el último año, junto a una ofrenda floral, con participación de representantes de la Hermandad de Santa Marina, así como de las distintas cofradías del municipio también.

La patrona de Fernán Nújñez es cubierta de pétalos durante su recorrido. / Antonio Aguilera

Pregón del Juglar

Además hubo una eucaristía, que incluyó el Pregón del Juglar, obra del fallecido poeta de Fernán Núñez Bartolomé Almenara, que corrió a cargo de la pregonera de la Semana Santa de este año, María del Carmen de Toro Raya, y del pregonero de la Juventud, Diego Aguilar Pérez.

Otro momento de la ofrenda floral a Santa Marina. / Antonio Aguilera

La procesión festiva ha discurrido por diversas calles del municipio y ha contado con la participación de caballistas y romeros de todas las edades, así como con el acompañamiento del coro Paz y Esperanza y la banda de música Cristo del Amor.

Procesión de Santa Marina en Fernán Núñez. / Antonio Aguilera

Por su parte, en el recinto ferial está habiendo actuaciones en la caseta municipal, con las orquestas Arrayán (viernes), Rockopop (sábado) y Aldebarán (cuyo turno es esta noche) y cacharritos y otras atracciones para disfrute de niños y jóvenes.