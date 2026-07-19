Emilio García Armenta: santo y seña de la orfebrería cofrade

Montilla recordó ayer, al cumplirse el 55.º aniversario de su fallecimiento, a uno de sus hijos más ilustres: Emilio García Armenta, el orfebre que llevó su oficio hasta la cumbre de la orfebrería cofrade sevillana y dejó un amplio legado en pasos, insignias y piezas de las principales hermandades de la capital hispalense.

Además, su trayectoria estuvo unida a la formación de artistas, pues ejerció como maestro de taller en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Sevilla.

Nacido en Montilla el 20 de julio de 1908, su primera experiencia laboral tuvo lugar con apenas 12 años de edad. No obstante, simultaneó sus ocupaciones con estudios en Montilla, destacando en Dibujo y Grabado. Su preparación incluyó el aprendizaje directo en talleres cordobeses de renombre, como los de Fragero, Peiro y los hermanos González.

En 1939 se trasladó a Sevilla para incorporarse al taller de Francisco Bautista. Poco después, abrió su propio taller en Triana. En aquel espacio empezaron a tomar forma sus primeros trabajos de repercusión, como los respiraderos del paso de la Virgen de la Angustia de la Hermandad de los Estudiantes.

Durante aquella etapa realizó encargos que trascendían el ámbito cofrade. Participó en un micrófono de oro y un arcón de plata y cuero que España regaló al papa Pío XII en 1950. El 18 de julio de 1950 recibió la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y, ese mismo año, trasladó su taller y residencia a una nueva vivienda en la misma calle Juan Cotarelo.

En 1958 obtuvo plaza de maestro de taller de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Sevilla. Quizás por eso, su mayor producción quedó ligada a las hermandades de la Semana Santa sevillana.

Obras destacadas

Así, ejecutó las potencias de oro del Señor del Silencio, del Cristo de Burgos y del Señor de la Sentencia. Para la Esperanza de Triana realizó respiraderos, candelabros y ciriales. Su relación con Triana se extendió también a la Hermandad del Rocío, para la que realizó la carreta, candelabros y jarras.

García Armenta trabajó para el paso de la Virgen de la Hermandad de la Estrella y de la Hermandad de San Gonzalo. Asimismo, fue autor de la corona de la Virgen de Gracia y Esperanza de San Roque. Su catálogo incluye la candelería y los ciriales para la Virgen de la Hermandad del Cachorro y una ráfaga para la Soledad de San Buenaventura.

Entre sus últimas obras sobresalió la orfebrería del paso de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de Santa Cruz. Para la Hermandad de Jesús del Gran Poder realizó dos atriles, y para la patrona de Vejer una corona de plata. Asimismo, creó coronas y ráfagas para la Virgen del Águila y la Virgen del Rosario de la Macarena.

La Hermandad de Santa Marta conserva un conjunto relevante de piezas suyas. En 1953 ejecutó la orfebrería de la Cruz de Guía, del Libro de Reglas y astas del Senatus, entre otros elementos.

Fruto de su prolífica trayectoria, el reconocimiento a su trabajo comenzó, no obstante, bastante pronto y, ya en 1949, recibió el Diploma de Honor al Artesano en Orfebrería.

Emilio García Armenta murió en Sevilla el 18 de julio de 1971. Su fallecimiento se produjo tras una larga enfermedad que le impidió finalizar algunos proyectos.

Su nombre volvió a la actualidad cofrade sevillana el 25 de octubre de 2017, cuando concluyó la restauración de una corona realizada por el orfebre en 1969 para la Santísima Virgen de la Esperanza. Gracias a la labor del Taller de Orfebrería de Fernando Marmolejo, la pieza recuperó su esplendor original. De este modo, el cuidado legado de este artista montillano mantiene todavía vivo su nombre en la capital hispalense, donde sigue siendo una figura admirada por todos.

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55 años después de su muerte, la trayectoria de García Armenta continúa ligada a Sevilla, donde levantó su taller, enseñó su oficio y desarrolló una producción que permanece presente en numerosos pasos, cortejos e insignias de sus hermandades. Su huella perdura como un referente fundamental de la orfebrería cofrade.