La Diputación de Córdoba acerca Europa a los jóvenes con formación, empleo y voluntariado

Europa puede convertirse este verano en el próximo destino académico, laboral o personal de muchos jóvenes cordobeses. La Diputación de Córdoba, a través del centro Europe Direct Córdoba, ofrece información y asesoramiento sobre las oportunidades que la Unión Europea pone a disposición de la juventud en materia de formación, empleo, voluntariado, movilidad y participación.

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, este centro depende de la Delegación de Juventud y constituye un recurso especializado para que los jóvenes de los municipios cordobeses conozcan los programas europeos que mejor se adaptan a sus intereses.

La delegada de Juventud de la Diputación, Sara Alguacil, ha definido Europe Direct Córdoba como “una herramienta fundamental para obtener información y asesoramiento sobre cómo acceder a programas europeos de movilidad, de voluntariado, de formación y participación”.

Alguacil ha subrayado que este recurso “pone Europa al alcance de los jóvenes de nuestra provincia” y permite que cualquier chico o chica interesado pueda recibir información directa sobre las diferentes alternativas disponibles.

Alumnos, tras participar en el programa. / CÓRDOBA

“Cualquier chico o chica de nuestros pueblos que tenga la inquietud de conocer Europa se puede acercar para obtener información de primera mano de todas las opciones que existen y cuál de ellas se acerca más a sus intereses”, ha señalado.

La oficina presta también apoyo a profesionales que trabajan en el ámbito juvenil. Según la delegada, se trata de “un servicio integral” de información y orientación sobre oportunidades europeas de aprendizaje y participación.

Hornachuelos acogerá dos charlas sobre oportunidades en Europa

Europe Direct Córdoba participará este verano en unas jornadas para estudiantes organizadas por el Ayuntamiento de Hornachuelos.

Las charlas tendrán lugar los días 22 de julio y 5 de agosto y estarán dirigidas a acercar a la población juvenil las oportunidades de formación y empleo en Europa.

Estas sesiones permitirán conocer programas de movilidad, ofertas laborales, prácticas profesionales, proyectos de voluntariado y recursos para estudiar o viajar por otros países europeos.

Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad

Entre las iniciativas más conocidas destaca Erasmus+, un programa que permite estudiar durante un periodo en otro país europeo, realizar prácticas profesionales, participar en intercambios juveniles y desarrollar proyectos de educación no formal.

Parte del programa, en la Diputación. / CÓRDOBA

“El Erasmus+ está dirigido principalmente a estudiantes, jóvenes, profesorado, personal educativo y organizaciones juveniles”, ha explicado Alguacil, quien ha destacado que estas experiencias favorecen “el aprendizaje, la autonomía y la empleabilidad”.

Otra de las opciones disponibles es el Cuerpo Europeo de Solidaridad, dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. Esta iniciativa permite participar en proyectos de voluntariado y solidaridad tanto en España como en otros países.

Los proyectos pueden estar relacionados con la inclusión social, el medio ambiente, la cultura, la atención a personas vulnerables o la respuesta ante situaciones de emergencia.

Para quienes buscan una oportunidad laboral, Europe Direct Córdoba también ofrece información sobre EURES, la red europea de cooperación para el empleo.

A través de este servicio, los jóvenes pueden consultar ofertas de trabajo, recibir orientación laboral, conocer las condiciones profesionales de cada país y obtener asesoramiento para la movilidad laboral internacional dentro de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

Prácticas, viajes y convocatorias para jóvenes

El Portal Europeo de la Juventud reúne en un único espacio información sobre convocatorias abiertas, programas europeos, actividades de participación y recursos para vivir, estudiar, trabajar o hacer voluntariado.

La Unión Europea también convoca periódicamente prácticas en sus instituciones destinadas a titulados universitarios y jóvenes profesionales.

Algunas de las jóvenes participantes en el pñrograma. / CÓRDOBA

Estas estancias permiten conocer el funcionamiento de las instituciones comunitarias y adquirir experiencia en campos como la administración pública, la comunicación, el derecho, la economía, el medio ambiente o las políticas europeas.

Para Sara Alguacil, “participar en cualquiera de estas iniciativas supone una excelente oportunidad para desarrollar competencias, mejorar el currículum, fortalecer el aprendizaje de idiomas y vivir una experiencia internacional enriquecedora”.

Los jóvenes que deseen recorrer el continente también pueden informarse sobre DiscoverEU, una iniciativa dirigida a quienes cumplen 18 años que permite viajar por Europa, principalmente en tren, mediante un pase financiado por la Unión Europea.

Además del desplazamiento, los participantes pueden formar parte de actividades culturales y educativas destinadas a conocer mejor el patrimonio europeo.

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La Diputación de Córdoba forma parte desde 2009 de Eurodesk, una red especializada en oportunidades internacionales para jóvenes. A través de Europe Direct Córdoba, la institución pretende que estudiar, trabajar, hacer voluntariado o viajar por Europa sea una opción más cercana y accesible para la juventud de toda la provincia.