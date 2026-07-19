Lucena | Los retos de una industria al alza
El sector del frío refuerza su posición internacional con innovación tecnológica
Bombas de calor más eficientes o la electrificación de los usos térmicos destacan entre los objetivos a medio plazo de las empresas más punteras, junto a los almacenamientos energéticos y la aplicación de la IA
El sector del frío industrial y la climatización afronta sus retos y avances tecnológicos por etapas. Las empresas de esta pujante industria, con Lucena como referente internacional, apuestan desde hace años por modernizar y mejorar sus sistemas y componentes como vía para mantener un crecimiento constante.
Agrupados en la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración, Afar, en una primera fase, desde la perspectiva del futuro, contemplan unos retos basados en la asimilación de los refrigerantes de bajo impacto ambiental a un mayor número de equipos y aplicaciones; redoblar la eficiencia de compresores e intercambiadores; recuperar calor; y aumentar la conectividad para facilitar la monitorización y el mantenimiento predictivo.
En un contexto de medio plazo, la prioridad para Afar reside en integrar estas tecnologías en sistemas térmicos más completos, conectados y adaptados los requerimientos de cada perceptor. Por ejemplo, la bomba de calor y la electrificación de los usos térmicos alcanzarán una relevancia crucial, unidos a las energías renovables, el almacenamiento energético y la inteligencia artificial aplicada a la gestión de las instalaciones. En estos momentos, numerosas compañías andaluzas ya han logrado éxitos patentes en estas direcciones específicas.
En el análisis de la coyuntura presente, el presidente de Afar, Joaquín Alberto Peñalver, sí puntualiza, circunscribiéndose al ámbito de Lucena, que las compañías de este segmento productivo ostentan un «nivel de optimización tecnológica alto», considerándolo perfectamente «homologable» a cualquiera de los mejores fabricantes del mundo. Describe Peñalver que las empresas lucentinas «han sabido incorporar tecnologías clave», en alusión directa a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la digitalización. De igual modo, puntualiza que la integración de este estándar coexiste con procesos oportunamente «flexibles», imprescindibles en la voluntad de «adaptar las soluciones» a cada cliente.
En estos momentos, Afar aúna a 26 empresas en el conjunto de Andalucía, con un núcleo esencial en Lucena, rebasando la cifra de 800 millones de facturación y generando más de 3.500 empleos directos. Las exigencias cardinales de los mercados internacionales se orientan a la proporción de equipos de calidad, eficiencia y sostenibilidad. Estas premisas, plenamente confrontadas, han permitido el acceso a latitudes geográficas distribuidas entre Europa, América Latina, el norte de África o los países del Golfo. La anticipación a las normativas vigentes y el registro de alternativas tecnológicas individualizadas han desembocado en una posición exterior reforzada.
Competitividad mundial
Una combinación de factores como la especialización, la capacidad de fabricación propia y la innovación constante desembocan en una competitividad mundial.
En opinión de Joaquín Alberto Peñalver, persiste nítido «un margen de crecimiento, por varias razones, entre otras, una demanda de frío climatización en constante incremento, por el clima, la exigencia de eficiencia y por la actividad de los sectores agroalimentario, sanitario y de infraestructuras digitales, junto a la electrificación de la bomba de calor». Matiza que estas oportunidades requieren de factores fundamentales como el talento y la cualificación, la estabilidad global y el afianzamiento de la cooperación y la innovación.
Y, desde Lucena, con una de las mayores concentraciones industriales en el conjunto de España especializadas en refrigeración y climatización, décadas de trayectoria acreditada y conocimientos técnicos transmitidos por generaciones encauzan una arraigada cultura de la cooperación entre empresas que compiten en el mercado y, al mismo tiempo, colaboran hacia los intereses conjuntos, culminándose una sobresaliente capacidad de fabricación propia.
El clúster RefriClima opera desde 2025 para multiplicar la fuerza colectiva
Desde el año 2025, opera el clúster RefriClima, propagado a fabricantes, instaladores, mantenedores, ingenierías y a la Universidad. Entre todos estos agentes, materializan proyectos de I+D+i de valor compartido. Desde el sector ponderan la cooperación entablada entre Afar y esta concentración de actores, con sede en Lucena, para redoblar la potencia de las empresas asociadas. El propio clúster se denomina «un punto de encuentro» donde predomina la innovación y el talento, con la finalidad de conseguir un «impacto» desde Lucena al conjunto de la comunidad autónoma.
Ambas organizaciones, por ejemplo, impulsan conjuntamente programas de formación ajustados a capacitaciones vinculadas a los refrigerantes alternativos, eficiencia energética, digitalización o tecnologías del frío y la climatización, en colaboración con instituciones universitarias y la Junta de Andalucía, mediante la configuración de planes específicos. Para Afar, la contratación de perfiles cualificados supone un propósito estratégico y una dificultad real.
Joaquín Alberto Peñalver, presidente de Afar, analiza el «efecto claro» del clúster porque ejerce de «herramienta» indispensable hacia la plena cooperación de la totalidad del ecosistema. Este clúster está dominado por la excelencia, la innovación y el desarrollo de soluciones eficientes.
Previamente, Afar certificó su fundación en el año 2001. La historia de este sector empresarial, en permanente evolución y agua, se remonta a la década de los 80 del siglo pasado, emplazándose su génesis en la cooperativa Tecnicontrol. En Lucena, afloró, arraigándose, una segunda generación de empresas del frío comercial e industrial y de la climatización, definiéndose un tejido industrial competitivo y repercusión internacional. Uno de los mensajes sustancias transmitidos por Afar expresa que, en Lucena, las empresas, al mismo tiempo, compiten y cooperan, en una cultura autóctona y paradigmática.
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