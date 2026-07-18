¿Dónde vas a ver la final del Mundial 2026 entre España y Argentina? En estos pueblos de Córdoba habrá pantallas gigantes y ambiente de fiesta

La cuenta atrás ya ha comenzado. Córdoba y sus municipios se preparan para vivir una de las noches deportivas más esperadas. La final del Mundial 2026 entre España y Argentina reunirá este domingo a miles de aficionados frente a una pantalla para animar a la selección española.

Plazas, parques, recintos feriales por toda la provincia de Córdoba, e incluso alguna piscina municipal, se convertirán en puntos de encuentro para vivir una final que puede quedar para el recuerdo.

Si todavía no tienes decidido dónde ver el partido, repasamos las principales opciones que ofrecen Córdoba capital y los municipios de la provincia para disfrutar del fútbol, el ambiente y la emoción de una noche histórica:

Córdoba capital: celebrará la final en las instalaciones del Córdoba Live, en el recinto ferial de El Arenal, con una pantalla gigante gratuita, apertura desde las 19.00 horas, música en directo y espectáculos de animación antes y después del partido. El aforo previsto podría alcanzar las 5.000 personas.

Adamuz: reunirá a los aficionados en el Parque de la Tremesina. Antes del partido, desde las 19:00 horas, se proyectará el documental de Informe Robinson 'Cuando fuimos campeones', y habrá música, cañón de espuma, colchoneta acuática y actividades para toda la familia.

Aguilar de la Frontera: permitirá seguir la final en la plaza de San José, donde se instalará una pantalla con capacidad para unas 500 sillas.

Almodóvar del Río: la pista deportiva del Centro Intergeneracional acogerá la retransmisión de la final entre España y Argentina en una pantalla LED gigante. También habrá música, DJ y una barra con comida y bebida durante el partido.

Baena: instalará una pantalla gigante en el Campo de Jara para que los vecinos puedan disfrutar juntos del encuentro.

Cañete de las Torres: colocará una pantalla gigante en la piscina municipal, una propuesta especial para ver el partido desde el agua. La entrada será gratuita y el Ayuntamiento anima a los asistentes a acudir con bañador, bandera y ganas de celebrar una noche histórica.

Doña Mencía: instalará una pantalla gigante en la Plaza de Andalucía, con barra de comida y bebida y animación a cargo de un DJ.

Fuente Palmera: instalará una pantalla gigante en la Plaza Real para que los vecinos puedan seguir juntos la final del Mundial.

Hinojosa del Duque: preparará una pantalla gigante de alta definición en la Plaza de la Catedral de la Sierra, con una fiesta que comenzará a las 20:00 horas en un escenario considerado monumental por el municipio.

Aficionados cordobeses celebran un gol durante el partido España-Francia del Mundial de fútbol. / Víctor Castro

Hornachuelos: aprovechará la celebración de su feria para emitir el partido en una pantalla gigante instalada en el recinto ferial Las Erillas.

La Rambla: convertirá el Paseo de España en el punto de encuentro, con un DJ desde las 19:00 horas, regalos y una pantalla gigante para seguir la final.

Lucena: instalará una pantalla gigante en la Plaza Nueva, donde la jornada contará con animación previa a cargo de León Animación.

Montemayor: colocará una pantalla gigante en la Plaza de la Constitución para que los vecinos puedan ver el partido en un ambiente colectivo.

Montilla: calentará motores desde las 20:00 horas en la Avenida de Andalucía con música y DJ antes del comienzo del encuentro.

Montoro: ubicará una pantalla de grandes dimensiones en el Parque Virgen de Gracia, con música y animación a cargo del joven DJ Pablo Evoluxion.

Nueva Carteya: vivirá la final del Mundial en la plaza Marqués de Estella, donde se instalará una pantalla gigante.

Palma del Río: celebrará la final en el Paseo Alfonso XIII, donde desde las 20.00 horas habrá una pantalla gigante, animación y música a cargo de DJ Xato.

Santaella: ofrecerá la retransmisión de la final desde la Casa del Ciudadano.

Villanueva del Duque: reunirá a los aficionados en el salón polivalente para ver juntos la final entre España y Argentina.

Villafranca de Córdoba: abrirá desde las 18.00 horas las puertas de su caseta municipal, donde los aficionados podrán ver el partido en pantalla gigante y disfrutar del ambiente junto a otros seguidores de la Selección.

Villanueva de Córdoba: llenará la plaza de España de color rojo, banderas y ambiente festivo para seguir la final del Mundial.

El Viso: instalará una pantalla gigante en la plaza de toros para seguir la final del Mundial y animar a la selección española.