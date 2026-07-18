Sucesos
Una mujer y su bebé trasladadas al hospital tras incendiarse la cocina de una vivienda en Puente Genil
Los hechos han ocurrido en un inmueble de la calle Nuestra Señora del Rosario del municipio cordobés
Una mujer y su bebé han tenido que ser trasladadas a un hospital tras producirse un incendio en una cocina de Puente Genil (Córdoba), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.
El suceso ha ocurrido en un inmueble de la calle Nuestra Señora del Rosario. A las 16.15 horas el teléfono 112 ha gestionado un aviso en el que se informaba de que había un incendio que afectaba a la cocina de una vivienda en cuyo interior podía haber atrapados.
Trasladadas a un centro hospitalario de Puente Genil
La sala coordinadora activó de inmediato a los Bomberos de Puente Genil, a Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que ha confirmado el traslado de una mujer de 24 años y de su bebé, una niña de un año, al Centro de Alta Resolución de la localidad cordobesa.
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