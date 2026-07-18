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Sucesos

Una mujer y su bebé trasladadas al hospital tras incendiarse la cocina de una vivienda en Puente Genil

Los hechos han ocurrido en un inmueble de la calle Nuestra Señora del Rosario del municipio cordobés

Operador en la sala regional de 112 Andalucía.

Operador en la sala regional de 112 Andalucía. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Una mujer y su bebé han tenido que ser trasladadas a un hospital tras producirse un incendio en una cocina de Puente Genil (Córdoba), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso ha ocurrido en un inmueble de la calle Nuestra Señora del Rosario. A las 16.15 horas el teléfono 112 ha gestionado un aviso en el que se informaba de que había un incendio que afectaba a la cocina de una vivienda en cuyo interior podía haber atrapados.

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