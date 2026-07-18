IU celebra que el PP reconozca la contaminación de La Colada y exige soluciones para el norte de Córdoba

La situación del embalse de La Colada vuelve al centro del debate político en Córdoba tras años de denuncias por la calidad de sus aguas. Izquierda Unida ha celebrado que el Partido Popular haya reconocido, por primera vez, la existencia de contaminación en La Colada, después de que el Pleno de la Diputación aprobara una moción presentada por la formación.

El coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, ha considerado que este reconocimiento supone “un paso muy importante”, porque permite orientar las actuaciones hacia lo que su formación identifica como el verdadero origen del problema.

“Llevamos años denunciando que el problema de La Colada no era la falta de agua, sino la contaminación del embalse”, ha afirmado Pérez, quien ha señalado que, tras el acuerdo alcanzado, “ya no hay excusas para no actuar”.

Más de 80.000 vecinos estuvieron sin agua potable

IU ha recordado que la reciente crisis hídrica del norte de la provincia de Córdoba dejó durante más de doce meses a más de 80.000 personas sin agua potable.

Aunque el embalse disponía de agua almacenada, esta no podía destinarse al consumo humano debido a sus problemas de calidad. Para Pérez, aquella situación “no puede volver a repetirse” y todas las administraciones deben colaborar para garantizar un abastecimiento seguro.

La moción aprobada contempla la firma de un convenio interadministrativo entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, los ayuntamientos afectados y el resto de organismos competentes.

El objetivo es coordinar las actuaciones necesarias para recuperar la calidad del agua y ofrecer una solución estable a los municipios de Los Pedroches y el Guadiato afectados por los problemas de abastecimiento.

Entre las medidas aprobadas se encuentran la elaboración de un diagnóstico integral de los focos de contaminación de la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración, un plan de inversiones para acabar con los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero, la implantación de un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación y responsabilidades definidas, la creación de una comisión de seguimiento y el estudio para la instalación de una potabilizadora de última generación que permita garantizar el abastecimiento del norte de la provincia.

“Los vecinos y vecinas necesitan hechos, inversiones y soluciones definitivas”, ha subrayado el coordinador provincial, quien ha anunciado que IU vigilará el cumplimiento de cada uno de los compromisos aprobados.

La Diputación respalda la continuidad de las exhumaciones

El Pleno provincial también ha aprobado una segunda moción de Izquierda Unida destinada a garantizar la continuidad de las exhumaciones de fosas comunes en Córdoba.

La iniciativa recoge el compromiso de mantener los trabajos de investigación y las actuaciones necesarias para que las familias de las víctimas puedan avanzar en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Sebastián Pérez ha defendido la relevancia del acuerdo ante el cuestionamiento de las políticas de memoria democrática por parte de determinados sectores políticos.

“Es un compromiso con las víctimas, con sus familias y con la dignidad democrática de nuestra provincia”, ha manifestado.

Izquierda Unida ha asegurado que realizará un seguimiento permanente de las dos mociones para que los acuerdos se traduzcan en actuaciones concretas.