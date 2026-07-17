Sale a concurso por 760.000 euros la obra para convertir la antigua estación de trenes de Lucena en un albergue turístico y juvenil

El Ayuntamiento de Lucena ha sacado a concurso por 760.000 euros la obra para convertir la antigua estación de trenes de Lucena en un albergue turístico y juvenil junto a Vía Verde del Aceite. El Ayuntamiento, con este proyecto insertado en el Plan de Actuación Integrado Hacia una nueva centralidad, procura fortalecer el enfoque turístico del sector noroeste de la localidad, donde confluyen el propio itinerario natural e histórico, el Parque Europa, el aparcamiento de autocaravanas, el Auditorio Municipal y el recinto ferial con la futura Caseta Municipal, todo ello rodeado por el río Lucena.

Finalmente, el presupuesto de partida asciende a 760.000 euros, IVA incluido, y las empresas han de presentar sus ofertas económicas en un período máximo de 20 días. El plazo de ejecución comprenderá unos nueve meses y, definitivamente, este establecimiento comenzará a funcionar durante 2027.

El Consistorio encaja esta intervención en el primer bloque de obras del PAI. Antes del próximo 31 de marzo, según los hitos marcados por esta estrategia europea, desde la administración local han de acreditar certificaciones para superar el 20% del montante de 10,5 millones.

El proyecto técnico reside en un cambio de uso del inmueble, con una utilidad originaria de tránsito de viajeros de tren. A partir del próximo año, regirá una finalidad dotacional y social, relacionándose con el turismo, la juventud y la dinamización del entorno.

El alcalde, Aurelio Fernández, durante su visita al Aula de la Naturaleza, en el último verano de prestación del servicio en el mencionado emplazamiento, incidía en la intención de brindar “respuesta a una demanda cada vez mayor”, basada “en un turismo diferente” que agrupa a la Vía Verde y a los jóvenes. “Necesitamos seguir dando pasos -subrayaba-. desde la pretensión de reforzar la repercusión de “este entorno y un recurso medioambiental y turístico”.

Así será el futuro albergue en la antigua estación de Lucena

En dos plantas, ofertará una capacidad de 34 plazas, distribuidas en seis habitaciones, así como otras dependencias comunes, como área de acceso, compuesta por la recepción y la zona de información turística; estancia común y multifuncional, cocina, lavandería, dormitorios y baños, además del porche, una terraza transitable y el ascensor.

El diseño sitúa en el nivel superior un dormitorio adaptado y compartido para un total de diez personas; otros tres dormitorios ostentarán espacio para seis personas, cada uno; otra habitación se asignará a cuatro huéspedes; y se habilitará una habitación doble.

La actuación, igualmente, implica la modernización del contorno, enmarcada en una rehabilitación integral de una edificación erigida en 1891.

El expediente incorpora la totalidad de los informes sectoriales preceptivos, así como un decreto concluyente del área de Urbanismo. Un mismo proyecto armoniza la ejecución y la consiguiente actividad hotelera.

El desarrollo de la obra preservará las estructuras y las columnas de hierro instauradas en el tramo final del siglo XIX. La explanada contigua mantendrá los aparcamientos y agregará zonas de sombra generadas por arboleda.