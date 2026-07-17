El PSOE de Lucena acusa al gobierno local del PP de cambiar de criterio sobre el derribo de las Bodegas Víbora

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Lucena advierte de que la habilitación de un aparcamiento provisional en las antiguas Bodegas Víbora de Lucena conlleva “el derribo” de la estructura y acusa al gobierno municipal del PP de un cambio de criterio acerca de la persistencia de este edificio histórico.

La edil del PSOE, María Jesús González, ha expuesto que, hace unos tres años, desde el Partido Popular tildaban de “atentado contra el patrimonio” el proyecto liderado desde el equipo de gobierno socialista para demoler este inmueble y ejecutar un parking de grandes dimensiones. Transcurrido el tiempo, afirman desde el PSOE, “hacen exactamente aquello que criticaban”.

En su comparecencia, ha sostenido que el PP adolece de un problema de “coherencia”, encuadrando González esta actuación en un comportamiento político de “cambio constante de criterio”, mencionando, por ejemplo, la planificación de las obras en las calles Juan Jiménez Cuenca y El Peso y la reconstrucción de la traída de agua desde Zambra.

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Finalmente, María Jesús González ha remarcado que, en Lucena, “los proyectos importantes siguen sin avanzar”, demandando al gobierno local “una hoja de ruta” para la gestión del Ayuntamiento.