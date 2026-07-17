La ONCE deja 35.000 euros en Villafranca de Córdoba y reparte un total de 745.000 euros en premios mayores en Andalucía

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Córdoba. El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado este jueves ha dejado un premio de 35.000 euros en Villafranca de Córdoba, según ha informado la organización en una nota.

El municipio cordobés ha sido uno de los puntos agraciados por el sorteo del 16 de julio, que ha repartido un total de 745.000 euros en premios mayores entre las provincias de Córdoba, Cádiz, Málaga y Sevilla.

Premios de la ONCE en Andalucía

La mayor parte de la fortuna se concentró en Puerto Serrano, en Cádiz, donde el vendedor Francisco Plata repartió 175.000 euros tras vender cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno a las puertas de un supermercado situado en la calle Los Corrales.

“Contento por la gente y más en verano. Es una alegría, esto es bueno para todo el pueblo”, manifestó el vendedor, que trabaja para la ONCE desde 2020.

El sorteo también dejó otro cupón premiado con 35.000 euros en La Puebla de Cazalla, en la provincia de Sevilla. El resto de los premios se distribuyó entre Baleares y la Comunidad Valenciana.

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El cupón del 16 de julio estaba dedicado a La Descarga de Cangas del Narcea, uno de los actos más representativos de las fiestas del Carmen en esta localidad asturiana.