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Sorteo del jueves

La ONCE deja 35.000 euros en Villafranca de Córdoba y reparte un total de 745.000 euros en premios mayores en Andalucía

El Cupón Diario del 16 de julio lleva la suerte al municipio cordobés dentro de un sorteo que ha repartido 745.000 euros en Andalucía

Un puesto de la ONCE en Córdoba.

Un puesto de la ONCE en Córdoba. / Adrián Ramírez

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Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Córdoba. El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado este jueves ha dejado un premio de 35.000 euros en Villafranca de Córdoba, según ha informado la organización en una nota.

El municipio cordobés ha sido uno de los puntos agraciados por el sorteo del 16 de julio, que ha repartido un total de 745.000 euros en premios mayores entre las provincias de Córdoba, Cádiz, Málaga y Sevilla.

Premios de la ONCE en Andalucía

La mayor parte de la fortuna se concentró en Puerto Serrano, en Cádiz, donde el vendedor Francisco Plata repartió 175.000 euros tras vender cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno a las puertas de un supermercado situado en la calle Los Corrales.

“Contento por la gente y más en verano. Es una alegría, esto es bueno para todo el pueblo”, manifestó el vendedor, que trabaja para la ONCE desde 2020.

El sorteo también dejó otro cupón premiado con 35.000 euros en La Puebla de Cazalla, en la provincia de Sevilla. El resto de los premios se distribuyó entre Baleares y la Comunidad Valenciana.

Noticias relacionadas

El cupón del 16 de julio estaba dedicado a La Descarga de Cangas del Narcea, uno de los actos más representativos de las fiestas del Carmen en esta localidad asturiana.

Así funciona el Cupón Diario

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros para quienes acierten las cinco cifras del número premiado.

También reparte premios de menor cuantía por acertar las cuatro, tres o dos primeras o últimas cifras, así como reintegros vinculados a la primera o la última cifra.

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