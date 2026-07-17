Montoro culmina el nuevo acceso al casco histórico desde los aparcamientos de la calle Jardín tras una inversión de 629.000 euros

Montoro ha recepcionado este viernes las obras del proyecto de conexión entre los aparcamientos de la calle Jardín y la calle Agua, una actuación que mejora la accesibilidad al casco histórico y da continuidad a la red viaria peatonal y de tráfico rodado de esta zona del municipio.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha asistido al acto de recepción de unas obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2020-2023, que han supuesto una inversión de 629.381 euros, cofinanciada por la Diputación y el Ayuntamiento de Montoro.

Acompañado por la alcaldesa, Lola Amo, Lorite ha destacado que el proyecto se ha ejecutado respetando las directrices del Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de Montoro, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los aparcamientos municipales y favorecer la movilidad de residentes y visitantes.

Las máquinas realizan los movimientos de tierra en la ladera donde se desarrollará la obra. / CÓRDOBA

La nueva infraestructura permite conectar de forma directa los aparcamientos de la calle Jardín con la calle Agua, evitando los recorridos alternativos que hasta ahora debían realizar los usuarios para acceder al centro histórico. Además, la actuación ha buscado integrar el nuevo vial en el paisaje urbano, respetando la imagen del conjunto histórico y los lienzos de muralla situados en la parte superior.

El proyecto se ha resuelto mediante un vial principal de trazado serpenteante, diseñado para adaptarse a la complicada topografía del terreno y reducir las pendientes, al que se suma un segundo ramal de mayor inclinación que comunica las plataformas inferior y superior del aparcamiento. La intervención incorpora, además, nueve nuevas plazas de aparcamiento cubiertas aprovechando el espacio generado bajo la rasante de la zona verde.

Las obras, ejecutadas por Argonsa S.A., se han desarrollado sobre una superficie de 722 metros cuadrados y ponen fin a un proyecto impulsado para facilitar el acceso al casco histórico de Montoro, declarado Conjunto Histórico-Artístico, reforzando la movilidad y la integración urbanística de uno de los enclaves patrimoniales más singulares de la provincia.