Emoción, carreras, saltos y recortes en la suelta de vaquillas de la localidad cordobesa de Alcaracejos, que vive su Feria del Carmen

Las sueltas de vaquillas dentro de la Feria de Nuestra Señora del Carmen de Alcaracejos comenzaron este viernes con una gran afluencia de público y de corredores de estos encierros que se desarrollan en pleno centro de la localidad, junto a la plaza de los Pedroches y alrededores y cerca del edificio del Ayuntamiento. Un auténtico reclamo para atraer a aficionados y participantes.

A las 12.30 horas y con mucha puntualidad sonaba el cohete que sirve para avisar de que sale la primera vaca para que se preste atención por parte de las personas que se encuentran dentro del recorrido vallado porque en cualquier momento puede aparecer el astado.

En este primer día fueron tres las vaquillas bravas que se soltaron, una a una, y que dieron mucho juego, sucediéndose las carreras de los participantes pero también los saltos a las vallas en busca de protección, pero también se pudieron disfrutar recortes a cuerpo limpio y sin capote y espectaculares saltos en el aire. Más allá de algún susto la parte del encierro trascurrió con mucho ambiente pero sin incidencias de gravedad. Por otra parte, el calor hizo que el público buscara las sombras con los toldos colocados.

Las vacas, de la ganadería de Jandilla y Espartaco, protagonizan estos días de fiesta porque si este viernes fueron tres vaquillas, el sábado serán cuatro, comenzando a las 12.00 horas del mediodía, al igual que el domingo. Cabe destacar que también ha habido una segunda suelta de vacaspor la tarde y en la Plaza de Toros.

Una de las vacas bravas de los encierros de Alcaracejos, este viernes. / Maribel Pastor

Dispositivo de seguridad

La suelta de reses cuenta con un dispositivo de seguridad con la Guardia Civil velando por el cumplimiento de la normativa, controles veterinarios, asistencia sanitaria por si fuera precisa con dos ambulancias preparadas con soporte vital avanzado y mozos con capote para hacerse cargo de los animales. Tras media hora en la calle las vacas regresaban a toriles.

Y tras el encierro, el ambiente va a más con la aparcería en la “feria de mediodía” junto en la plaza de Los Pedroches con la actuación de una charanga y del grupo musical Zambra, pero también hubo juegos tradicionales e hinchables deportivos. La feria de noche tiene lugar en el recinto ferial con la caseta para las orquestas y las atracciones y puestos de venta.

El alcalde anima a participar en la fiesta

El alcalde, José Luis Cabrera, destacaba el buen ambiente de la primera suelta de vacas e invitada a todos a no perderse las previstas para este sábado y el domingo, día en el que para cerrar la feria el Ayuntamiento ya anunciado que habrá una gran pantalla en el recinto ferial para ver la final del mundial y animar a España.

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Cabrera también hacía mención a los visitantes y paisanos ausentes que visitan estos días Alcaracejos, atraídos, entre otras cosas, por esas suelta de vaquillas. El alcalde ha destacado el “bonito marco del recorrido por la calle Jesús, Capitán Ferrer Morales hasta desembocar en la plaza y luego con el recorrido de vuelta en la recogida”. La emoción y el espectáculo están garantizados hasta el domingo en Alcaracejos.