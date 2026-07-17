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La Guardia Civil investiga a una persona por provocar un incendio forestal en Adamuz tras quemar poda y plásticos sin autorización

El incendio calcinó aproximadamente cinco hectáreas de terreno y generó un grave riesgo para la masa forestal protegida de la Sierrezuela de Adamuz

Una agente de la Guardia Civil investiga las causas de un incendio forestal en la Sierrezuela de Adamuz.

Una agente de la Guardia Civil investiga las causas de un incendio forestal en la Sierrezuela de Adamuz. / CÓRDOBA

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un incendio forestal en Adamuz, declarado en el paraje Cañada del Madroñal después de una quema de restos de poda y plásticos en un bidón metálico.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Montoro.

Las pesquisas han permitido determinar que el fuego se inició durante la quema de restos vegetales y plásticos, realizada sin que su responsable contara con la autorización administrativa necesaria para utilizar fuego en una zona de influencia forestal.

Los agentes comprobaron además que, después de realizar la quema, el investigado habría abandonado el lugar sin asegurarse de que las llamas estuvieran completamente apagadas.

Esta circunstancia habría facilitado que el fuego se propagara al entorno natural.

Las pavesas favorecieron la propagación del incendio

La Guardia Civil llevó a cabo una inspección ocular en el lugar del incendio y analizó las evidencias encontradas, el material gráfico disponible y las declaraciones de los testigos.

Con toda esta información, los investigadores localizaron el punto de inicio del fuego y reconstruyeron su evolución.

Según las conclusiones del Seprona, la proyección de pavesas, pequeñas partículas incandescentes capaces de desplazarse por el aire, favoreció la extensión de las llamas desde el bidón hacia la vegetación próxima.

El incendio calcinó aproximadamente cinco hectáreas de terreno y generó un grave riesgo para la masa forestal protegida de la Sierrezuela de Adamuz, un espacio natural de especial valor ecológico en la provincia de Córdoba.

Diligencias remitidas al juzgado y a la Fiscalía

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

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El Instituto Armado también ha comunicado las posibles infracciones administrativas a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, que deberá tramitar el correspondiente expediente sancionador.

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