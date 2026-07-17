La Diputación de Córdoba superó los 200 millones de euros de recaudación en 2025, 22 millones más que el año anterior

El Instituto de Cooperación con Hacienda Local de la Diputación de Córdoba (ICHL) ha celebrado una reunión de su consejo rector en la que se ha abordado y aprobado la Memoria correspondiente a 2025. El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado la solidez de la gestión económica y tributaria del organismo, que cerró el ejercicio con una elevada ejecución presupuestaria, anticipó 126 millones de euros a los ayuntamientos y alcanzó una recaudación superior a los 200 millones de euros, 22 millones más que el año anterior.

Fuentes ha añadido en relación a la Memoria de 2025 que "el ICHL ha terminando el ejercicio con un resultado presupuestario de 53.835,51 euros y una ejecución del 92% en gastos y del 93% en ingresos, así como con un periodo medio de pago de 9,14 días".

Y ha sido en este apartado, cuando el máximo representante de la institución provincial ha resaltado el incremento del anticipo de la recaudación de los tributos a los municipios, que pasó de 124 millones en 2024 a 126 millones el año pasado. Esto supone “inyectar a los ayuntamientos una liquidez que es necesaria para planificar y afrontar las inversiones del año”.

Fuentes destaca el convenio con Correos para una gestión "más cercana y humanizada"

Además, el presidente ha resaltado que “hemos dado un salto cualitativo en la gestión tributaria, haciéndola más cercana y humanizada, como demuestra el convenio suscrito con Correos para introducir como medio de pago el giro postal a través del programa Correos Pay, lo que nos permite seguir dándole utilidad a la cartilla del banco de toda la vida”. Este sistema “ayuda a evitar la exclusión financiera de miles de personas mayores y vulnerables en los pequeños municipios de la provincia”, ha insistido Fuentes.

El máximo representante de la institución provincial ha destacado otros datos relevantes del ICHL en materia recaudatoria, de manera que “se ha elevado el porcentaje de domiciliaciones desde el 73,78% al 75,35% y se ha recaudado el 90,56% de los ingresos en periodo voluntario y el 20,09% en periodo ejecutivo, hasta alcanzar unos ingresos totales superiores a los 200 millones de euros, que suponen un incremento de 22 millones con respecto al año anterior”.

Fachada exterior edificio Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Asimismo, Fuentes ha resaltado que “durante 2025 se han atendido 190.591 visitas en las oficinas de la provincia, así como 36.793 llamadas telefónicas de los ciudadanos”.

En cuanto al asesoramiento a ayuntamientos, se han atendido 2.763 consultas telefónicas de municipios, 73 liquidaciones de presupuesto, 48 rendiciones a la Cámara de Cuentas, 77 remisiones de información de la Ley LOEPSF, así como 75 cuentas anuales preparadas para su envío a otras administraciones.

Por último, en lo relativo a Recursos Humanos, el ICHL ha colaborado con todos los municipios de la provincia en la confección de nóminas y la elaboración de relaciones de puestos de trabajo, además de prestar asesoramiento en materia de las inspecciones recibidas en relación con los proyectos PFEA.

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Para Fuentes, estos datos demuestran “el importante papel que juega el ICHL en nuestra provincia, convirtiéndose en una herramienta de gobernanza que asiste en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación de los ingresos municipales. Además, realiza una labor de asesoramiento en materia de ordenanzas, ingresos, presupuestos, gestión de personal, confección de nóminas o relaciones de puesto de trabajo”.