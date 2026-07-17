La 'infinity pool' de Córdoba que se funde en el horizonte con uno de los mayores embalses de Andalucía

Entre la variada oferta de baño con la que cuenta la provincia de Córdoba, hay un espacio único que convierte la zambullida en la piscina en una experiencia única. En pleno Valle del Guadalquivir, un alojamiento rural permite darse un baño mientras el agua parece prolongarse hasta confundirse con la lámina azul de uno de los mayores embalses de Andalucía.

La escena se encuentra en Casas de Alisné, un complejo situado en el término municipal de Almodóvar del Río, famoso por su castillo medieval que dibuja su silueta inconfundible en la Campiña cordobesa. Su piscina exterior, abierta durante la temporada veraniega, ocupa una posición elevada frente al pantano de La Breña II y genera el efecto visual característico de las llamadas infinity pools: el borde desaparece aparentemente en el horizonte y convierte el paisaje en una prolongación de la zona de baño.

El establecimiento rural cuenta con un conjunto de ocho apartamentos turísticos con capacidad total para unas 40 personas, con cocina, salón, terraza exterior y vistas al entorno natural. La oferta se completa con zonas comunes, espacios para barbacoas, instalaciones deportivas y áreas destinadas a reuniones o celebraciones.

Instalaciones de la piscina infinita de Casas de Alisné / CASAS DE ALISNÉ

Una piscina con el pantano de La Breña II a sus pies

El principal reclamo visual del complejo es la perspectiva desde la piscina. Al fondo se extienden las aguas del embalse, los montes y la vegetación de Sierra Morena, una combinación especialmente atractiva al amanecer y durante las últimas horas de la tarde.

Este tipo de piscinas se construye con uno de sus bordes situado a una altura inferior a la superficie del agua. El líquido rebosa hacia un depósito oculto y crea, desde determinados ángulos, la sensación de que no existe separación entre la piscina y el paisaje.

En este rincón cordobés, la ilusión óptica resulta especialmente efectiva porque el borde se orienta directamente hacia el pantano. El resultado es una de esas estampas que funcionan como reclamo para escapadas rurales, viajes en grupo y fines de semana de desconexión sin necesidad de recorrer grandes distancias desde Córdoba capital, de la que la separan apenas 30 minutos en coche.

La Breña II, un gigante de más de 800 hectómetros cúbicos

El paisaje que rodea el alojamiento no es un embalse cualquiera. La Breña II se encuentra en el tramo final del río Guadiato, cerca de su confluencia con el Guadalquivir con una capacidad máxima que ronda los 823 hectómetros cúbicos, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Es el segundo embalse más grande de Andalucía –el más grande de Andalucía también se localiza en Córdoba, en Iznájar-. Dispone de un brazo de alrededor de 20 kilómetros sobre el Guadiato y otro de unos cinco kilómetros en el arroyo de La Cabrilla.

Vistas del pantano de La Breña desde la piscina / CASAS ALISNE

Sus dimensiones ayudan a entender la amplitud de las vistas desde las zonas altas del entorno. El pantano se adentra entre lomas cubiertas de vegetación y forma un paisaje que cambia notablemente en función de la luz, el nivel del agua y la estación del año.

Un destino para combinar descanso y turismo activo

La escapada no tiene por qué limitarse a descansar junto a la piscina. En las proximidades se encuentra el Centro de Actividades en la Naturaleza La Breña II, que dispone de un punto de información sobre las opciones de ocio y turismo activo disponibles en el entorno. Sin olvidar la playa de interior de La Breña, que cuenta con la distinción de una bandera azul.

La zona se presta a practicar senderismo, cicloturismo, pesca, piragüismo y otras actividades vinculadas al agua y a la naturaleza. La disponibilidad efectiva de cada servicio puede depender de la temporada, de las condiciones del embalse y de las empresas autorizadas, por lo que conviene consultar las opciones antes del desplazamiento.

Abre la temporada de baño en la playa de La Breña / Evaristo Guzmán

Para quienes buscan una experiencia más tranquila, el principal atractivo está en recorrer los alrededores, observar el pantano desde distintos puntos y disfrutar del silencio de una zona situada fuera de los grandes circuitos urbanos.

La visita al Castillo de Almodóvar, el complemento de la escapada

El viaje puede completarse con una parada en el Castillo de Almodóvar, una de las fortalezas más reconocibles de la provincia. El recinto se levanta sobre una colina que domina el casco urbano y buena parte del valle del Guadalquivir.

Su perfil medieval atrajo también a los responsables de Juego de Tronos, que escogieron este enclave para representar la fortaleza de Altojardín, vinculada a la Casa Tyrell.

Castillo de Almodóvar / CÓRDOBA

La combinación del castillo, el embalse y los alojamientos rurales permite organizar una escapada completa sin abandonar el término municipal: patrimonio por la mañana, actividades al aire libre durante el día y un baño con vistas al pantano cuando bajan las temperaturas.