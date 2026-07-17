Córdoba entra de nuevo en riesgo extremo de incendio con los termómetros disparados hacia los 45 grados

La provincia de Córdoba, especialmente el Valle del Guadalquivir y la capital, afronta un nuevo ascenso de temperaturas a partir de este fin de semana, la tercera ola de calor del estío.

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado ya el aviso naranja para este sábado por las altas temperaturas en toda la franja central de la provincia, ya que se espera que los termómetros lleguen a los 40 grados. En toda la zona Norte, así como en la Campiña y la Subbética, el nivel de aviso se queda en amarillo con temperaturas máximas de hasta 39 grados. La situación es idéntica hasta el domingo, ya que los avisos de la Aemet no avanzan más de tres días. No obstante, todo apunta a un incremento gradual de las temperaturas a comienzos de la próxima semana, que podrían escalar por encima de los 42 grados el lunes, hasta los 43 el martes y el miércoles y los 45 grados de temperatura el jueves, de acuerdo con las previsiones actuales.

Más riesgo de incendios forestales

De forma paralela al aumento de temperaturas, y aunque intervienen otros factores como la humedad relativa o la presencia de material combustible, también se irá incrementando el riesgo de incendio forestal en la provincia de Córdoba. Para este sábado aún será relativamente moderado en prácticamente todo el territorio, y sólo será extremo en un área al norte de la Subbética y pequeñas masas forestales de Sierra Morena.

El domingo cambian las predicciones. El nivel de riesgo extremo se mantendrá en las mismas zonas que el día previo, pero prácticamente toda la provincia entrará en riesgo muy alto. Sólo se salvan amplias zonas del Noreste de la provincia, en la comarca de Los Pedroches, que se mantendrán entre moderado y alto, así como las riberas del Guadalquivir, con riesgo bajo. Para el lunes, sólo Sierra Morena estará en el máximo nivel de riesgo, aunque esa alerta se extenderá ampliamente a partir del martes a la mitad noroccidental de la provincia, al compás del previsible aumento de las temperaturas.

El miércoles ya casi toda la provincia estará en riesgo muy alto o extremo. El jueves será el día con un mayor riesgo de incendio, ya que el nivel máximo, el extremo, estará repartido por todo el territorio excepto en partes del Parque de Hornachuelos y grandes extensiones en la Campiña Sur; casi todo lo demás estará en riesgo muy alto.

Bomberos forestales caminan por la zona de Las Jaras el día siguiente al incendio del pasado mes de junio. / Víctor Castro

Incendios y muertes por calor

Hasta el momento, Córdoba se está librando de los grandes incendios forestales que se han dado en otras provincias andaluzas. Los más importantes se produjeron en el campo de tiro de Cerro Muriano del 13 al 15 de junio con unas 400 hectáreas quemadas; en Almodóvar del Río el 20 de junio (que obligó al rescate de una familia ante la presencia de las llamas); y en Las Jaras en la Sierra de Córdoba, que forzó el desalojo de varias viviendas el 25 de junio.

Tampoco ha habido muertes atribuibles directamente al calor en la provincia de Córdoba este verano, si bien el año pasado se produjeron cinco fallecimientos por golpe de calor, según las fuentes oficiales, la mitad de todos los casos que se dieron en Andalucía.

Las administraciones públicas han dispuesto distintos recursos para combatir los excesos del calor. Así, el Ayuntamiento de Córdoba dispone de una red de ocho refugios climáticos, todos ellos en diferentes espacios públicos. Por su parte, la Junta de Andalucía activó el protocolo contra el calor a mediados del mes pasado y realiza el seguimiento a más de 150.000 personas vulnerables en la provincia.