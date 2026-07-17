CCOO denuncia la pérdida de 974 profesionales sanitarios en Córdoba desde 2021

El secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha denunciado este viernes en un comunicado “el grave deterioro y abandono planificado que está sufriendo la sanidad pública cordobesa” y ha advertido de que “la provincia afronta uno de los veranos más difíciles de los últimos años, con menos profesionales, menos recursos y una capacidad asistencial claramente insuficiente para atender las necesidades de la ciudadanía”.

Según un informe elaborado por CCOO, la provincia de Córdoba ha perdido 974 profesionales sanitarios desde 2021. El sindicato denuncia igualmente el fracaso del Plan Vacacional del Servicio Andaluz de Salud. Los 3.477 contratos anunciados para cubrir las vacaciones de más de 10.900 profesionales apenas permiten sustituir una media de 9,4 días por trabajador, muy lejos del mes de descanso reglamentario.

"Se ofertan contratos tarde, de escasa duración y con bolsas de empleo desactualizadas. El resultado es que miles de profesionales optan por marcharse a otras comunidades autónomas o a la sanidad privada, mientras nuestros centros sanitarios se quedan sin personal suficiente para atender a la población", ha señalado el responsable sindical.

Situación en los hospitales de la provincia

El informe de CCOO también revela una situación "especialmente alarmante" en los hospitales de la provincia, donde durante este verano permanecerán cerradas o bloqueadas al menos 264 camas hospitalarias, a las que se suman otras 211 camas sin ocupación en el complejo Reina Sofía. Además, "la actividad quirúrgica sufrirá importantes reducciones, con suspensión de programas de tarde, disminución de quirófanos y situaciones críticas en varios hospitales comarcales".

En Atención Primaria, CCOO denuncia un auténtico "desmantelamiento estival" de la asistencia, ya que ningún centro de salud de la provincia mantendrá actividad ordinaria por las tardes entre el 29 de junio y el 17 de septiembre.

Respuesta de la Junta

La delegada de Sanidad y Emergencias de la Junta, María Jesús Botella, ha desmentido en un escrito las acusaciones de "recortes" o "abandono" de la sanidad pública en la provincia, calificando de "absolutamente falso que se hayan reducido profesionales sanitarios". Las cifras oficiales sitúan actualmente en 2026 la plantilla activa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Córdoba en 12.568 profesionales, lo que representa un incremento del 26,6% respecto a los 9.996 trabajadores que había en el año 2018.

Entrada de Urgencias del Hospital Reina Sofía / A. J. González

En esta misma línea de refuerzo, el Plan de Vacaciones para este año contempla la realización de 3.400 contrataciones temporales en la provincia —un 9,8% más que en el ejercicio anterior— lo que va a suponer una inversión presupuestaria de 13,5 millones de euros. La delegada territorial matiza que, si no se lograra materializar la totalidad de estos contratos, "se deberá exclusivamente a la falta de profesionales disponibles en la bolsa de empleo y nunca a una falta de voluntad o de presupuesto por parte de la Junta de Andalucía".

Respecto a la reorganización asistencial, la Junta aclara que el horario estival de los centros de salud con cierre a las 15.00 horas responde a una planificación histórica y consolidada en la provincia debido a las altas temperaturas, garantizando en todo momento que los puntos de urgencias permanezcan abiertos las 24 horas del día con la misma cobertura que el resto del año.

Una "adecuación flexible de los recursos"

Asimismo, la delegada territorial de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias rechaza frontalmente el concepto de "cierre" de camas hospitalarias, explicando que lo que se realiza es una "adecuación flexible de los recursos a la bajada de la demanda que históricamente se registra en los meses de verano. Todas las camas permanecen operativas en los centros y se activarán de manera inmediata ante cualquier necesidad puntual".