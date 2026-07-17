El Ayuntamiento de Priego de Córdoba crea una bolsa de empleo para auxiliares de atención turística

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha publicado las bases reguladoras de dos procesos selectivos vinculados a la Empresa de Gestión Integral del Turismo (EGITUR) con el objetivo de reforzar la estructura profesional de la entidad y continuar avanzando en la gestión turística, la promoción y el desarrollo del destino.

La convocatoria contempla, por un lado, la incorporación de un gerente para la sociedad mercantil y, por otro, la creación de una bolsa de empleo y la cobertura de una plaza de auxiliar de atención turística, destinada a reforzar la atención al visitante tanto en las oficinas de turismo como en los monumentos gestionados por EGITUR.

Un gerente para liderar la estrategia turística

En el caso de la convocatoria para el puesto de gerente, la retribución prevista asciende a 48.000 euros anuales. La persona seleccionada asumirá la dirección ejecutiva de la sociedad, la coordinación del personal, la gestión económica y el impulso de proyectos estratégicos encaminados a consolidar un modelo turístico de calidad, sostenible, innovador y desestacionalizado para Priego y sus aldeas.

El proceso de selección se realizará mediante el sistema de libre designación, respetando los principios de mérito, capacidad e idoneidad. Los aspirantes deberán contar con una titulación universitaria y presentar, junto con la documentación requerida, un proyecto de gestión o memoria de actuación para el periodo 2026-2028, que deberán defender durante la entrevista personal.

Bolsa de empleo para atención al visitante

La segunda convocatoria regula la cobertura de una plaza de auxiliar de atención turística y la constitución de una bolsa de trabajo con una vigencia de tres años para atender futuras sustituciones o necesidades temporales.

Las funciones del puesto incluyen la información al visitante, la gestión de monumentos, la promoción del destino, la elaboración de estadísticas, la coordinación con otras oficinas de turismo y el uso de herramientas digitales e Inteligencia Artificial aplicadas a la promoción turística. La retribución anual prevista para este puesto es de 30.000 euros.

Para optar a la plaza será necesario disponer, al menos, de una Formación Profesional relacionada con el sector turístico y acreditar un nivel mínimo B1 de inglés. Además, se valorarán la experiencia profesional, la formación especializada y el conocimiento de otros idiomas.

El sistema de selección combinará una fase de concurso de méritos con una prueba teórica sobre el patrimonio histórico, monumental y natural de Priego, así como una entrevista personal en la que se evaluarán las competencias comunicativas, el manejo de herramientas digitales y la capacidad de atención al visitante mediante simulaciones prácticas en distintos idiomas.

Con ambas convocatorias, el Ayuntamiento continúa dotando a EGITUR de los recursos humanos necesarios para profesionalizar los servicios turísticos, fortalecer la atención al visitante y consolidar un modelo de promoción basado en la innovación, la calidad y la puesta en valor del patrimonio local.