Las autoescuelas de Córdoba demandan más examinadores para acabar con las listas de espera de 7.000 alumnos

Unas 200 personas se han concentrado en la mañana de este viernes ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba para exigir mejoras en los exámenes de acceso al carné de conducir. La mayoría de ellos eran propietarios o representantes de algunas de las 200 autoescuelas que hay en la provincia, pero también se han presentado alumnos que están a la espera de poder realizar la prueba práctica.

Según Rafael Cruz, presidente de la Unión Federal de Autoescuelas Andaluzas, en la provincia de Córdoba solo hay 15 examinadores, cuando harían falta al menos 18. A esa cifra hay que restarle las bajas laborales y las vacaciones de los examinadores, que se conceden en verano, justo cuando hay más demanda para realizar la prueba práctica. "En verano tenemos mayor demanda, los chavales acaban de estudiar y aprovechan el verano para sacarse el carné", ha dicho Cruz en la concentración en Córdoba.

Un problema "enquistado" desde hace tiempo

En la actualidad, quienes pasan el teórico deben esperar una media de tres meses para realizar la prueba práctica. La lista de espera tiene ahora mismo 7.000 personas en Córdoba, que llegan a las 82.000 en toda Andalucía, algo que el responsable de las autoescuelas considera "un problema enquistado de hace mucho tiempo por falta de exámenes puesto que la plantilla no está adaptada a las necesidades de Córdoba".

Rafael Cruz atiende a los medios durante la protesta. / Manuel Murillo

Una opción demandada por las autoescuelas y que ya se planteó en su momento para reducir las listas es poder realizar exámenes prácticos en sábado. Sin embargo, ese compromiso de la Dirección General de Tráfico no se cumplió. Según Cruz, "se prometió que se examinarían en sábados pero eso no ha ocurrido. Necesitamos que se hagan horas extra".