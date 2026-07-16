Variante de las Angosturas en Priego de Córdoba: el corte de la A-333 anunciado para el lunes 20 de julio se pospone hasta nueva fecha

El anunciado corte de la carretera A-333 para llevar a cabo obras de reparación de los daños en la vía causados por el tren de borrascas del pasado invierno, previsto en un principio para el próximo lunes, 20 de julio, se pospone hasta nueva fecha. Las obras previstas coinciden casi en su totalidad con la variante de Las Angosturas, inaugurada el 5 de mayo de 2025, y donde las borrascas de este año provocaron un desplazamiento que podría comprometer el futuro de la vía, por lo que se ha decidido llevar a cabo esta actuación.

Tras la reunión de coordinación que este miércoles mantenía el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, con técnicos de la delegación territorial de Fomento de la Junta de Andalucía en Córdoba, varias fuentes han confirmado a Diario CÓRDOBA que el corte al tráfico de la A-333 se pospone. En el encuentro se barajó la utilización durante las obras de un trazado alternativo de muy poca distancia que evitaría el corte de los casi cinco kilómetros previstos en un principio, en concreto entre los puntos kilométricos 11+300 al 16+100.

La Junta de Andalucía emitirá en breve un comunicado dejando sin efecto el corte anunciado para el día 20 de julio y que, en el caso de Priego, está generando reacciones de todo tipo.

Trazado de la A-333 por la variante de Las Angosturas en una vista desde el aire. / Miguel Ángel Molina

Polémica tras el anuncio del corte en las redes sociales de la Policía Local de Alcaudete

Curiosamente, al anuncio de dicha medida lo hacía público el pasado lunes en sus redes sociales la Policía Local de la localidad jiennense de Alcaudete, haciendo referencia a un comunicado emitido por la delegación territorial de Fomento de al Junta de Andalucía.

El corte, según lo publicado por la Policía Local de Alcaudete, se iniciaría a las 07.00 horas del próximo lunes 20 de julio y se prolongaría, de no surgir ningún inconveniente, hasta las 13.00 horas del viernes 4 de diciembre de 2026, por lo que este tramo permanecería cerrado al tráfico rodado cuatro meses y medio.

El desvío alternativo que se planteaba es el antiguo trazado de la A-333, varios de cuyos tramos presentan un peligroso estado de abandono desde que en mayo de 2025 se abría al tráfico la citada variante de Las Angosturas, agravado con el comentado tren de borrascas.

Críticas de la oposición a la falta de previsión

Las reacciones al anuncio del corte de la carretera no se han hecho esperar y la parlamentaria autonómica de Adelante Andalucía, María Victoria Serrano, en declaraciones a Diario CÓRDOBA, calificó esta situación como un “absoluto absurdo”, recordando que esta carretera “ha sido un despropósito desde el principio, ya que llevamos 30 años reclamando el arreglo de esta vía que no tiene ni el ancho mínimo legal para ser una carretera autonómica”.

Para Serrano, resulta paradójico que un trazado nuevo, con poco más de un año desde que fuera inaugurado, “tenga que cortarse para el arreglo de una deficiencia”, haciendo referencia a la peligrosidad que representa la travesía de la A-333 por el desfiladero de Las Angosturas, criticando en este sentido al ayuntamiento de Priego, “que no ha hecho absolutamente nada al respecto y no ha reclamado a la Junta de Andalucía, con la suficiente fortaleza, con la suficiente entereza, que esta situación se solucione rápidamente”, añadiendo que el gobierno del PP, “prometió que, una vez hecha la variante de Las Angosturas, iba a seguir el proceso de remodelación de la carretera sin demora”.

Por su parte, el PSOE de Priego ha criticado la falta de previsión y la ausencia de información oficial en relación al supuesto corte de la A-333.

En una comparecencia ante los medios, el secretario general del PSOE prieguense, Juan Almendros, y el secretario de política municipal de la ejecutiva local, Antonio Caballero, analizaba la situación esta semana, mostrando una serie de dudas sobre una esta intervención de la que han sido informados de manera extraoficial, como así apuntaba Almendros, que calificaba de “excesivo” el tiempo que se plantea para la realización de la obra, casi cinco meses, así como al trazado alternativo propuesto, que para el secretario general del PSOE prieguense, “nos parece que no es el adecuado, porque desde el año que está fuera de servicio no se ha intervenido nada en él”.

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El tramo de la variante de Las Angosturas en Priego de Córdoba que se llevarán a cabo las obras entró en servicio el 5 de mayo de 2025, después de casi tres años de obras y una inversión por parte de la administración autonómica que supera los 13,2 millones de euros.