La Piscina de Pozoblanco supera los 85.000 usuarios en el primer semestre y crece un 20% respecto a 2025

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha hecho balance de uso de una de sus instalaciones deportivas más importante, la piscina municipal ubicada en el casco urbano. Las cifras aportadas por el Consistorio hablan de 85.000 usuarios a lo largo del primer semestre del año lo que supone una media de más de 650 personas al día. Este uso incrementa casi en un 20 por ciento los datos del año pasado en el mismo periodo de tiempo por lo que desde el Ayuntamiento se hace hincapié en “el papel central” de este complejo que suma la piscina y el gimnasio deportivo.

Durante el año 2025, la Piscina Municipal recibió más de 136.000 usuarios, con una media aproximada de 550 personas diarias. La evolución registrada en 2026 refleja un nuevo crecimiento en el uso de la instalación, que se mantiene activa durante todo el año gracias a sus distintos servicios y modalidades de uso. Las posibilidades de la piscina son varias destacando el baño deportivo, actividades de aquagym, además de aglutinar las actividades de la escuela de natación, usuarios federados y colectivos,

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha destacado que “los datos demuestran que la Piscina Municipal es una instalación fundamental para Pozoblanco, no solo por el volumen de usuarios, sino por la diversidad de servicios que ofrece durante todo el año”. Cabello ha señalado que “hablamos de un espacio que utilizan diariamente niños, jóvenes, personas mayores, deportistas, familias, clubes y colectivos, y eso confirma su enorme impacto social y deportivo”.

El regidor ha subrayado que “Pozoblanco cuenta con una instalación de primer nivel, capaz de mantener actividad durante todo el año y de dar respuesta a una demanda muy amplia”. En este sentido, ha añadido que “la piscina es salud, deporte, convivencia, aprendizaje y calidad de vida, y por eso desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para conservarla, mejorarla y adaptarla a las necesidades de sus usuarios”.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha llevado a cabo distintas actuaciones de mejora como la climatización del gimnasio, junto a otras intervenciones de mantenimiento y puesta a punto orientadas a mejorar el funcionamiento del complejo y la experiencia de los usuarios. Respecto a las mejoras, el Consistorio sigue a la espera de dar luz al proyecto para mejorar el vaso de la piscina infantil y la instalación de varias atracciones lo que permitiría cumplir con otra demanda de la población, abrir la piscina para el baño general en la época estival.

Por su parte, el concejal de Deportes, Agustín Cantero, ha puesto en valor “el uso continuo y extraordinario que tiene la Piscina Municipal, que es con diferencia una de las instalaciones con mayor actividad de Pozoblanco”. Cantero ha señalado que “los datos de usuarios hablan por sí solos y muestran que este espacio es imprescindible para la práctica deportiva, la natación, la actividad física saludable y el trabajo diario de clubes, escuelas y colectivos”.

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El edil ha destacado que “la piscina no es una instalación que funcione solo en una época concreta, sino un complejo vivo durante todo el año, con actividad deportiva, formación, entrenamiento, salud y programas dirigidos a distintos perfiles de usuarios”. Del mismo, ha añadido que “desde la Concejalía de Deportes se viene realizando un seguimiento constante de las necesidades de la instalación, con pequeñas mejoras que permiten mantener un servicio público muy valorado por la ciudadanía”.