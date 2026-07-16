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Las obras en el comedor del colegio Antonio Machado de Lucena se reanudarán de forma inminente

Las obras del comedor escolar del Antonio Machado se reanudan seis meses después de que el Consistorio rescindiera el contrato a Ventanas Almería 03 por incumplimientos

Vista aérea del colegio Antonio Machado.

Vista aérea del colegio Antonio Machado. / Manuel González

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Manuel González

Manuel González

Lucena

La empresa lucentina Colten Infraestructuras acometerá, desde los próximos días, la finalización de las obras de adaptación de varias estancias del colegio Antonio Machado de Lucena para la implantación del comedor escolar.

El Consistorio, aduciendo “graves incumplimientos”, tanto en el cumplimiento de los plazos como en las cláusulas de proporción de material y seguridad laboral, inició en febrero la rescisión de la concesión con la constructora Ventanas Almería 03. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió, tras el recurso de esta empresa, a favor de los intereses municipales.

Solución mediante un contrato menor

Finalmente, un contrato menor, a través de la invitación a tres firmas, posibilita la reanudación de los trabajos. El plazo de ejecución establecido, con la nueva adjudicataria, comprende seis meses, con un importe de 39.000 euros, IVA aparte.

Principalmente, la intervención a afrontar comprende la dotación de las canalizaciones de servicios y la culminación de la instalación eléctrica.

Transformación del centro

Desde el gobierno local, la concejala de Educación, Miriam Ortiz, ha afirmado que “nuestro empeño” reside en comenzar el siguiente curso académico, a partir de septiembre, en los nuevos espacios. Desde octubre del 2024, este servicio complementario se presta en un local arrendado por el Consistorio en la calle Del Bronce.

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El proyecto técnico diseñado dispone la adaptación de tres aulas hasta transformarlas en unas instalaciones de 134 metros cuadrados, dotadas de cocina y almacén, aparte de la reforma de los baños y la renovación de las instalaciones eléctricas y ventanas.

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