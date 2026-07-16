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13º edición

El Juego de la Oca regresa este verano a la localidad cordobesa de Dos Torres para convertir sus calles en un gran tablero

La cita se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto con 48 equipos, cerca de 1.000 participantes, 36 pruebas y 50 casillas repartidas por distintos enclaves del municipio

Junto al alcalde, han participado en la presentación presidente de la Asociación Cultural Juego de la Oca, Dionisio Cuenca; Luis Alberto Tena, concejal del Ayuntamiento, y Oscar Blanco, directivo de la asociación.

Junto al alcalde, han participado en la presentación presidente de la Asociación Cultural Juego de la Oca, Dionisio Cuenca; Luis Alberto Tena, concejal del Ayuntamiento, y Oscar Blanco, directivo de la asociación. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Dos Torres volverá a transformarse este verano en un gigantesco tablero urbano. El Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular ha acogido este jueves la presentación del cartel de la 13º edición del Juego de la Oca, una de las actividades más multitudinarias y singulares del calendario estival de la localidad.

El evento se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto en distintos puntos de Dos Torres. La organización prevé la participación de 48 equipos y cerca de 1.000 personas, que deberán superar un total de 36 pruebas distribuidas a lo largo de las 50 casillas de un gran tablero instalado por las calles y espacios más representativos del municipio.

Un evento que atrae visitantes a Dos Torres

“Es un evento muy importante cada año para Dos Torres y para la comarca, porque recibimos muchas visitas y dinamizamos el comienzo del mes de agosto”, ha señalado el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres.

Torres también ha recordado que el Juego de la Oca de Dos Torres abre un mes especialmente activo en la localidad, que continuará con la celebración de la feria municipal a partir del 13 de agosto.

La iniciativa combina pruebas de habilidad, ingenio, resistencia y trabajo en equipo, convirtiendo el casco urbano en un escenario de convivencia y participación ciudadana.

Junto al alcalde, en la presentación han participado el presidente de la Asociación Cultural Juego de la Oca, Dionisio Cuenca; el concejal del Ayuntamiento de Dos Torres, Luis Alberto Tena, y Óscar Blanco, directivo de la asociación.

La organización ultima ya los preparativos de una edición que volverá a reunir a participantes, vecinos y visitantes en torno a un recorrido diseñado para descubrir Dos Torres de una forma diferente.

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Con casi un millar de jugadores previstos, el Juego de la Oca volverá a convertirse en un escaparate turístico y social para la localidad, además de impulsar la actividad hostelera y comercial durante el inicio del mes de agosto.

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