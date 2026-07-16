La Guardia Civil interviene 31 kilos de carne no apta para el consumo humano en la Feria de Montilla: de pollo aliñado a lomo, lagarto o jamón picado

Treinta y un kilos de productos cárnicos acabaron intervenidos y destruidos tras los controles desplegados durante la Feria del Santo de Montilla. Los alimentos retirados incluían pollo aliñado, lomo, lagarto, solomillo de cerdo y jamón picado.

La Guardia Civil, en colaboración con inspectores de Salud de la Junta de Andalucía, ha desarrollado una campaña de inspección en casetas y establecimientos ambulantes de alimentación con motivo de la Feria del Santo en Montilla, celebrada entre los pasados días 8 y 14 de julio. El objetivo del dispositivo ha sido garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de las personas asistentes al recinto ferial.

Según informa la Benemérita en una nota de prensa, las actuaciones fueron realizadas por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), efectivos del destacamento de Fiscal y Fronteras e inspectores sanitarios. Durante los controles se revisaron las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos, la inscripción en los registros sanitarios y la información ofrecida a los consumidores.

Un agente del Seprona comprueba los productos y alimentos en la cocina de un puesto ambulante de la Feria de Montilla. / CÓRDOBA

Deficiencias de higiene, trazabilidad y conservación

Las inspecciones permitieron detectar distintas irregularidades higiénico-sanitarias, entre ellas la ausencia de registros de control de temperaturas, carencias en los sistemas de autocontrol y falta de formación en manipulación de alimentos.

También se observaron incumplimientos relacionados con la trazabilidad y el etiquetado de los productos alimenticios, aspectos fundamentales para conocer el origen, el recorrido y las condiciones de conservación de los alimentos puestos a la venta.

Entre las actuaciones practicadas destaca la localización de un congelador destinado al almacenamiento de comida que presentaba deficientes condiciones higiénicas.

La falta de documentación que acreditara la trazabilidad de los productos y sus malas condiciones de conservación llevaron a la intervención cautelar y posterior destrucción de 31 kilogramos de carne no apta para el consumo humano, entre otras cosas había pollo aliñado, lomo, lagarto, solomillo de cerdo y jamón picado.

El destacamento de Fiscal y Fronteras también realizó comprobaciones sobre bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes con el fin de prevenir posibles fraudes e ilícitos fiscales durante la celebración de la feria.

Expedientes por posibles infracciones

Como resultado de las inspecciones, la Guardia Civil ha tramitado varios expedientes por presuntas infracciones de la normativa sobre higiene alimentaria. Estas actuaciones serán remitidas a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

El dispositivo forma parte de la colaboración permanente entre la Guardia Civil, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía para reforzar los controles en eventos con una elevada afluencia de público.