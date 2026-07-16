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La Fiesta de la Virgen del Carmen de Bujalance culmina con una solemne función y procesión

La procesión recorrió las calles del casco histórico, acompañada por autoridades y numerosos devotos

Salida de la Virgen del Carmen de Bujalance.

Salida de la Virgen del Carmen de Bujalance. / ESCAMILLA

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José Escamilla

José Escamilla

Bujalance

Con gran esplendor y devoción se ha vivido la Fiesta de la Virgen del Carmen de Bujalance, con la celebración del Triduo en su honor, concluyendo con la solemne función en la iglesia del convento de San José y Santa Teresa, concelebrada por el recientemente ordenado sacerdote, Antonio Tello de la Rosa, y el párroco Francisco Roldán y cantada por el coro parroquial.

Salida de la Virgen del Carmen de Bujalance.

Salida de la Virgen del Carmen de Bujalance. / ESCAMILLA

Allí, se impusieron los escapularios de hermanos a los nuevos cofrades y los escapularios pequeños a todos los asistentes. Al terminar la misa tuvo lugar el desfile procesional de la Virgen del Carmen por las calles de Bujalance, llevada a hombros por jóvenes bujalanceños, acompañada por la alcaldesa, Elena Alba, y autoridades municipales, representantes de las cofradías y numerosos devotos, junto a los sones de la banda de Música Pedro Lavirgen.

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Tras recorrer las calles del casco histórico de la ciudad, se volvió al templo, donde realizó su entrada, entre el repicar de campanas y a los sones del Himno Nacional.

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