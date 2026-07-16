La Feria de El Santo 2026 cierra en Montilla con alta participación y sin incidentes relevantes

Montilla despide una de sus celebraciones más emblemáticas con un balance marcado por la "convivencia, la seguridad y una elevada participación ciudadana", según el balance que se hace desde el Ayuntamiento de Montilla. En ese sentido, el alcalde, Rafael Llamas, ha valorado de manera muy positiva el desarrollo de la Feria de El Santo 2026, celebrada sin incidentes de relevancia y con una amplia asistencia a las actividades programadas.

El regidor ha agradecido el trabajo de los colectivos, asociaciones, empresas colaboradoras, empleados municipales y servicios implicados en la organización. También ha destacado el comportamiento cívico de la ciudadanía durante unas jornadas en las que se combinaron tradición, ocio, convivencia y dinamización económica.

“Montilla vuelve a demostrar que es capaz de celebrar una feria referente, con un modelo singular que gusta a quienes nos visitan y que destaca por la convivencia y la seguridad”, ha señalado Rafael Llamas.

Un amplio dispositivo de seguridad durante la Feria de El Santo

Uno de los aspectos mejor valorados ha sido el dispositivo de seguridad desplegado durante toda la feria. En él participaron de manera coordinada la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil, los Bomberos, los servicios sanitarios y la seguridad privada.

Este operativo permitió atender con normalidad los momentos de mayor afluencia, especialmente durante las noches del viernes y el sábado, sin que se registraran incidentes de consideración.

El Ayuntamiento considera que esta coordinación ha sido fundamental para garantizar el normal desarrollo de una feria que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes en las casetas, actos culturales y celebraciones vinculadas al patrón de Montilla.

Cerca de 1.080 asistentes en la Cena de los Mayores

La reorganización de la Cena de los Mayores ha sido otro de los elementos destacados de esta edición. El encuentro reunió a cerca de 1.080 personas, distribuidas en dos turnos para mejorar la atención y la organización.

Según el alcalde, la nueva fórmula ha recibido una excelente acogida entre los participantes. “Creemos que este modelo ha venido para quedarse porque nuestros mayores han quedado muy satisfechos”, ha afirmado.

La programación también contó con una importante participación en los actos culturales, religiosos y tradicionales dedicados a San Francisco Solano. El pregón de Ana Sánchez Herrador, presentada por Blanca Lucena Leiva, abrió unas fiestas que coincidieron además con el comienzo del semestre jubilar.

Impacto en la hostelería y el comercio de Montilla

El alcalde ha resaltado asimismo la importancia de la Feria de El Santo para la economía local, especialmente para los establecimientos de hostelería, restauración y comercio, que durante estos días registran una mayor actividad gracias a la participación de los montillanos y a la llegada de visitantes.

El Ayuntamiento continuará trabajando con asociaciones, colectivos, hermandades y responsables de las casetas para adaptar la programación a las preferencias de la ciudadanía y seguir mejorando el modelo de feria.

Rafael Llamas ha defendido que la celebración posee una identidad propia que diferencia a Montilla y es valorada por quienes visitan el municipio. El reto para las próximas ediciones será consolidar ese carácter singular sin perder los pilares que han marcado la feria de 2026: tradición, convivencia, seguridad y participación ciudadana.