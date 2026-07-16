El pueblo cordobés que ha convertido sus antiguos molinos de aceite en una escapada gastronómica irresistible

En Baena, el aceite de oliva no es simplemente la piedra angular de la dieta mediterránea: es paisaje, patrimonio familiar, motor económico y una forma de entender la vida. Esta localidad del sureste de la provincia Córdoba ha encontrado en sus antiguas almazaras y en la cultura del olivar un poderoso reclamo para quienes buscan escapadas gastronómicas diferentes, convirtiendo el oleoturismo en un valor para recordar que la presencia del olivo en estas tierras está documentada desde épocas prerromana, romana y árabe.

La experiencia permite entrar en molinos históricos, conocer cómo se extraía antiguamente el aceite, recorrer olivares, aprender a distinguir un buen virgen extra y descubrir por qué la variedad picuda está tan ligada a esta comarca y es la carta de presentación de su Denominación de Origen. Todo ello puede organizarse como una ruta de un día desde Córdoba o como una escapada de fin de semana.

Jornaleros recogen la aceituna en un olivar. / Rafa Sánchez

Para ello se puede tomar como referente las propuestas oleoturísticas enmarcadas en la iniciativa Rutas Baena Oliva Virgen, una propuesta de la Denominación de Origen Baena que recorre ocho municipios de Córdoba: Albendín, Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya y Zuheros. Los itinerarios incluyen arqueología, castillos, deporte, senderismo, gastronomía y motor.

Primera parada: una almazara que conserva tinajas de 1795

Uno de los lugares más singulares para comenzar la ruta es la Almazara Núñez de Prado, situada dentro del casco urbano de Baena. El complejo ocupa una antigua casa de labranza andaluza y está considerada una de las almazaras históricas más destacadas que continúan activas.

La empresa permanece vinculada a la misma familia desde hace siete generaciones y cultiva alrededor de 700 hectáreas, con unos 94.000 olivos amparados por la Denominación de Origen Baena. En sus dependencias todavía pueden contemplarse un molino con rulos de granito y una bodega con grandes tinajas fechadas en 1795.

Tinajas antiguas en las instalaciones de Núñez de Prado. / Núñez de Prado

La visita permite entender el viaje de la aceituna desde el campo hasta la botella. Dependiendo de la modalidad contratada, la experiencia puede incluir un paseo por el olivar, una introducción a la cata y los tradicionales desayunos o almuerzos molineros.

Los horarios deben consultarse previamente y algunas actividades están condicionadas a la formación de grupos, por lo que resulta aconsejable reservar antes de desplazarse.

Segunda parada: el antiguo molino convertido en museo

La ruta continúa en el Museo del Olivar y el Aceite, instalado en el que fue molino de José Alcalá Santaella hasta 1959. Buena parte de su maquinaria procede de mediados del siglo XIX, lo que convierte el recorrido en una oportunidad para observar cómo funcionaba una almazara antes de la modernización industrial.

Museo del Olivar y el Aceite / JUNTA DE ANDALUCÍA

El museo no se limita a mostrar prensas y herramientas. Sus salas explican la relación del aceite con la alimentación, la iluminación, la medicina popular, las costumbres y la economía local. También conserva una colección formada por más de 3.000 etiquetas de aceite, testimonio de la evolución de las marcas y del diseño comercial ligado al llamado oro líquido.

Es una parada especialmente recomendable para quienes realizan la ruta en familia o visitan por primera vez una almazara, ya que ayuda a comprender el vocabulario básico antes de participar en una cata.

Cómo reconocer un aceite de la DO Baena

El aceite protegido por la Denominación de Origen Baena se caracteriza, en términos generales, por su aroma afrutado y un ligero amargor. La variedad más representativa de la comarca es la picuda, adaptada históricamente al suelo y al clima de esta zona cordobesa.

En una cata conviene seguir tres pasos sencillos:

Primero, oler. El recipiente se calienta ligeramente con la mano para que aparezcan aromas que pueden recordar a hierba, almendra, tomate o fruta.

El recipiente se calienta ligeramente con la mano para que aparezcan aromas que pueden recordar a hierba, almendra, tomate o fruta. Después, probar. Se toma una pequeña cantidad y se reparte por la boca para percibir el dulzor, el amargor y el picor.

Se toma una pequeña cantidad y se reparte por la boca para percibir el dulzor, el amargor y el picor. Por último, comparar. Probar dos o tres aceites distintos permite apreciar matices que suelen pasar inadvertidos cuando el AOVE se consume únicamente como acompañamiento.

El picor o el amargor no indican necesariamente un defecto. En un virgen extra pueden formar parte de sus atributos naturales y de su contenido en compuestos procedentes de la aceituna.

Detalle de variedades de aceite de oliva virgen extra de Baena / MUSEO DEL OLIVAR

Una almazara moderna para comprender el proceso actual

Para completar la experiencia puede incorporarse alguna de las cooperativas y empresas inscritas en la Denominación de Origen. El Ayuntamiento de Baena destaca, entre otras, la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe, equipada con varias líneas de molturación en las que la aceituna pasa por procesos de limpieza, trituración, batido y separación antes de obtenerse el aceite.

La combinación entre un molino histórico y unas instalaciones modernas permite comprobar cuánto ha cambiado la tecnología sin que se haya perdido la vinculación de Baena con el olivar.

No todas las almazaras mantienen visitas permanentes ni idénticos horarios durante todo el año. Antes de acudir es necesario contactar con cada empresa o solicitar información a la Oficina Municipal de Turismo.

Parada para comer: cocina cordobesa con AOVE

El oleoturismo también se disfruta sentado a la mesa. Una ruta por Baena invita a buscar platos en los que el aceite no quede relegado a un ingrediente secundario: tostadas de pan con virgen extra, ensaladas, bacalao, aceitunas aliñadas, salmorejo, guisos tradicionales o postres elaborados con AOVE.

Uno de los referentes para disfrutar de la gastronomía con AOVE es el ciclo Entre olivos y almazaras, que se celebra en enero, y en el que la localidad organiza rutas de la tapa y actividades específicamente dedicadas al aceite. La programación cambia cada año, por lo que conviene consultar la agenda municipal antes del viaje.

Una buena botella adquirida directamente en la almazara funciona, además, como recuerdo gastronómico.

Degustación de aceite de oliva / Rafael Castro

Un paseo por la Almedina antes de regresar

La escapada puede prolongarse por el casco histórico de Baena. La Almedina conserva la imagen de un pueblo asentado sobre un cerro, con casas blancas, calles estrechas y trazados sinuosos. El itinerario puede incluir el castillo, la iglesia de Santa María la Mayor y el Museo Histórico de La Tercia.

Foro romano de Torreparedones, uno de los espacios emblemáticos del yacimiento arqueológico íbero-romano de Baena. / J.C. Roldán

Quienes dispongan de más tiempo pueden añadir Torreparedones, un parque arqueológico situado entre los términos de Baena y Castro del Río. Su posición, a casi 580 metros de altitud, domina el paisaje de la Campiña y permite relacionar la actual cultura olivarera con la larga ocupación histórica del territorio. El acceso se realiza desde la carretera A-3125, a la altura del kilómetro 17.