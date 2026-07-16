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Nueva parlamentaria

La concejala del PP de Lucena Miriam Ortiz ocupará el escaño de Jesús Aguirre en el Parlamento andaluz

La edil ocupaba el puesto número 8 de la lista del Partido Popular por Córdoba y accederá al acta de parlamentaria tras la renuncia de Aguirre para irse al Senado y el fallecimiento de Gómez-Villamandos, que era el número 7

La concejala de Lucena Miriam Ortiz, que se convertirá en parlamentaria andaluza del PP por Córdoba tras la renuncia de Aguirre, que se va al Senado.

La concejala de Lucena Miriam Ortiz, que se convertirá en parlamentaria andaluza del PP por Córdoba tras la renuncia de Aguirre, que se va al Senado. / M. González

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Manuel González

Manuel González

Lucena

Dos vacantes en la candidatura del PP por Córdoba propician el acceso de la concejala lucentina Miriam Ortiz López de Ahumada al Parlamento de Andalucía. La edil ocupó el puesto número 8 en la papeleta de los populares, para los comicios del 17 de mayo y, finalmente, obtendrá acta en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

El PP logró seis parlamentarios por la circunscripción cordobesa en las elecciones autonómicas. Semanas después, falleció José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, quien ocupaba el séptimo lugar en la candidatura. Y, recientemente, ha anunciado su renuncia, que será efectiva el 23 de julio, Jesús Aguirre, número 3 en la lista y presidente de la Cámara autonómica desde la pasada legislatura, porque se convertirá en senador por designación autonómica.

Por consiguiente, Miriam Ortiz, responsable de las áreas de Políticas Sociales, Vivienda y Familia en el equipo de gobierno de Lucena, ejercerá de parlamentaria autonómica, tal y como se preveía desde la conformación de la candidatura del PP por Córdoba. Durante una comparecencia pública, esta mañana, afirmaba sentirse “muy contenta y muy orgullosa” ante una nueva responsabilidad que entraña, además, “un honor”. Sobre todo, ha querido destacar la voluntad de “llevar la voz de Lucena, y de sus necesidades, de la provincia y del sur de Córdoba” al propio Parlamento.

La concejala del PP de Lucena Miriam Ortiz, que se convertirá en parlamentaria andaluza del Partido Popular por Córdoba tras la renuncia de Aguirre, que se va al Senado.

La concejala del PP de Lucena Miriam Ortiz, que se convertirá en parlamentaria andaluza del Partido Popular por Córdoba tras la renuncia de Aguirre, que se va al Senado. / M. González

Trabajadora social y concejala del Ayuntamiento de Lucena desde 2023

Funcionaria en la administración local como trabajadora social, Miriam Ortiz inició su carrera política en 2023, tras figurar como número cuatro en la candidatura de Aurelio Fernández a la alcaldía de Lucena, afrontando, desde el principio, tareas de gobierno en el Consistorio. Desde entonces, asume, como tercera teniente de alcalde, las concejalías de Vivienda, Salud, Discapacidad, Mayores, Juventud o Educación.

Seguirá en el gobierno municipal de Lucena con las mismas competencias, al menos hasta septiembre

Reiterando que comporta una decisión que corresponde directamente al alcalde, ha avanzado que, al menos hasta septiembre, mantendrá las mismas competencias en el gobierno local, compuesto por diez concejales, apuntando a eventuales cambios a partir de septiembre. “Queda muy poco tiempo para las municipales”, ha matizado, agregando que, una vez se retome el curso político, “será el momento de ir analizando algunos cambios que se planteen”.

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Fundamentalmente, ha sostenido que, dependiendo del “tiempo y el compromiso” que implique la estancia en Sevilla, el alcalde, en primera instancia, adoptará las determinaciones oportunas.

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