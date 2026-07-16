Búsqueda de minerales estratégicos en Sierra Morena: el Gobierno reivindica el valor minero de Andalucía tras la reserva de terrenos en Córdoba y Jaén

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado la importancia de la aportación de Andalucía al sector minero nacional. Fernández se ha referido al asunto durante una visita a Beas de Segura, en Jaén, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este jueves la inscripción, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), de una reserva a favor del Estado formada por cuatro zonas de las provincias de Jaén y Córdoba. El objetivo es buscar minerales considerados fundamentales.

La reserva incluye cuatro áreas de interés en las que existen residuos procedentes de antiguas explotaciones mineras. En estas zonas se investigará si contienen materias primas fundamentales que puedan aprovecharse y tener valor económico. Estos trabajos forman parte del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 (PNEM).

Fernández recuerda que Andalucía ha sido uno de los territorios con más actividad minera

"Siempre pensamos en la cornisa norte, en Asturias, cuando hablamos de minería; sin embargo, la importancia es crucial y seguramente donde más la actividad minera ha existido y ha habido justamente es en Andalucía", ha subrayado Fernández.

Para el delegado del Gobierno en Andalucía, esta medida "pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de España por reservar y preservar unas zonas para dedicarla al ámbito de la investigación" y también al "ámbito universitario", con el fin de que se puedan analizar y estudiar estas materias primas.

Según ha explicado, de esta puesta en valor "pueda resultar incluso una rentabilidad económica una vez que se exploten" durante el periodo de tres años que se ha concedido para estas tareas.

Minas de El Soldado, en el norte de la provincia de Córdoba. / CÓRDOBA

Los trabajos de investigación en la reserva de Sierra Morena, que cuenta con una superficie total de 22 cuadrículas mineras, serán realizados por el Instituto Geológico y Minero (IGME-CSIC) y la empresa pública Hunosa durante un periodo mínimo de tres años.

A lo largo de 2026 se redactarán los proyectos de ingeniería, geología y los planes de restauración para su tramitación ante el Miteco, incluyendo la recogida de muestras superficiales e internas (sondeos), campañas geoquímicas y medidas de protección ambiental.

En Córdoba, en los términos de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque

Las cuatro zonas seleccionadas se ubican en los dominios geológicos de la Zona Centro Ibérica y Ossa-Morena, concretamente en las instalaciones de residuos de extracción abandonadas o cerradas de Santa Bárbara y Elena, en Córdoba, y Paquito la Manzana y Centenillo, en Jaén. En el caso de la provincia de Córdoba, se trata de zonas vinculadas históricamente a antiguas explotaciones de los términos municipales de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque.

Las investigaciones se centrarán en recursos minerales de la sección B), tales como antimonio, arsénico, bismuto, cobalto, cobre, níquel, plata, plomo y zinc, elementos clave para la transición energética, la digitalización y la industria tecnológica.