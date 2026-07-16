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En Sierra Morena

El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque

La reserva, enmarcada en el Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030, prioriza la investigación sin autorizar explotaciones inmediatas

Imagen de archivo de una antigua instalación minera en Fuente Obejuna.

Imagen de archivo de una antigua instalación minera en Fuente Obejuna. / CÓRDOBA

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Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha inscrito, como reserva a favor del Estado denominada Sierra Morena, cuatro áreas de interés de residuos mineros procedentes de minería histórica en las provincias de Córdoba y Jaén, en el marco del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 (PNEM), según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves.

La reserva afecta a un conjunto de terrenos que se encuadran bajo la denominación de Sierra Morena y que, en el caso de la provincia de Córdoba, se trata de zonas vinculadas históricamente a antiguas explotaciones de los términos municipales de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque.

Estas zonas reservadas por el Estado, acogerán trabajos de investigación con la finalidad comprobar si en estas áreas existen concentraciones de cobre, níquel, plomo, zinc, plata, cobalto, antimonio, arsénico y bismuto. Estos minerales son fundamentales para la industria metalúrgica, la electrónica, las tecnologías limpias, la producción de energías renovables, la fabricación de componentes industriales avanzados y otros usos clave vinculados a la transición energética, la digitalización y la industria tecnológica, según informa el Ministerio para la Transición Ecológica.

Los trabajos los llevará a cabo el Instituto Geológico y Minero (IGME-CSIC) y el grupo Hunosa, empresa pública española, durante un período mínimo de tres años. Durante este año se redactarán los proyectos de ingeniería y geología, junto con los planes de restauración, que se presentarán al Ministerio para su tramitación.

Antiguas instalaciones mineras en el término municipal de Fuente Obejuna, en una imagen de archivo.

Antiguas instalaciones mineras en el término municipal de Fuente Obejuna, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Las cuatro zonas de investigación, dos en la provincia de Córdoba

Las áreas reservadas por el Estado reciben los nombres de Santa Bárbara, Elena, Paquito la Manzana y Centenillo. Según las coordenadas, que se incluyen en el anuncio del BOE, la zona Santa Bárbara coincide con el antiguo complejo minero del mismo nombre situado en el término municipal de Fuente Obejuna, en la provincia de Córdoba.

La Elena se localiza al sur de Villanueva del Duque, en el entorno del histórico distrito minero de El Soldado.

En el caso de las zonas tres y cuatro, Paquito la Manzana y Centenill, se encuentran en el término municipal de Baños de la Encina, en la provincia de Jaén.

La reserva no autoriza ninguna mina, pero da prioridad al Estado

La medida forma parte del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030, pero no implica la apertura inmediata de explotaciones ni confirma la existencia de yacimientos rentables. La reserva minera permite al Estado dar prioridad a la investigación de estos terrenos y limita temporalmente la concesión de derechos mineros a empresas o particulares.

En la actualidad existen otras reservas a favor del Estado, como la de Aguablanca, en Badajoz, de níquel-cobre, o la de Pinoso, en Alicante, de sal gema.

Noticias relacionadas y más

Recientemente, en el marco del PNEM, el Ministerio ha reservado a favor del Estado las zonas mineras de Morille (Salamanca y Ávila) y San Silvestre de Guzmán (Huelva), para trabajos de investigación minera de materias primas fundamentales.

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