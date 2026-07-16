La brecha contra los incendios forestales en Córdoba: 29 municipios en zona de peligro no tienen un plan homologado

El incendio de Los Gallardos, que ha dejado 13 muertos y 7.000 hectáreas quemadas, ha puesto de nuevo en el foco del debate la importancia de la planificación municipal frente a los incendios forestales. De los 785 municipios andaluces, 593 están incluidos total o parcialmente en zonas de peligro, 52 de ellos de la provincia de Córdoba, y obligados, por tanto, a disponer de un Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF).

Son los ayuntamientos los que deben elaborar estos documentos, limitándose la Junta de Andalucía a prestarles asesoramiento y ayuda tecnica.

Según el listado oficial actualizado por la Administración andaluza el pasado mes de marzo, solo 139 municipios andaluces cuentan con un PLEIF homologado, de ellos 23 son cordobeses. Representan apenas el 23,4% de los municipios obligados, si bien los otros 29 están en vías de contar con sus respectivos PLEIF. Los Gallardos estaba entre los municipios que no disponían de este instrumento homologado.

Imágenes de la zona afectada por el incendio de Los Gallardos. / Francisco J. Olmo - Europa Press / Europa Press

Para qué sirven los planes locales contra incendios

Los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales establecen la organización municipal, los procedimientos de actuación y la movilización de los recursos locales frente al fuego. Su elaboración es obligatoria para los municipios incluidos total o parcialmente en zonas de peligro y deben revisarse cada cuatro años.

Por otro lado, los núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, empresas e instalaciones o actividades ubicadas en zona de peligro habrán de contar con un plan de autoprotección que será elaborado, con carácter obligatorio y bajo su responsabilidad, por sus titulares, propietarios o representantes y aprobado por el municipio correspondiente.

Además de estos planes, los municipios deben contar con planes territoriales de emergencia local (PTEL). En Córdoba, 76 de los 77 municipios disponen de esta planificación técnica que establece la organización y los protocolos de los ayuntamientos para proteger a la población, el medio ambiente y los bienes ante catástrofes o emergencias graves (incendios incluidos).

52 municipios de Córdoba están en zona de peligro

En la provincia de Córdoba, con 77 municipios, 52 están incluidos total o parcialmente en zonas de peligro de incendios forestales. De ellos, 23 municipios cordobeses tienen un PLEIF homologado por la Junta de Andalucía, según la relación actualizada a 25 de julio de 2025 que no introdujo cambios en la provincia cordobesa.

Los otros 29 municipios situados en zonas de peligro no aparecen todavía en el registro con un plan homologado, si bien las fuentes consultadas informan de que todos están en vías de tenerlo. Así que por ahora el 55,8 %, más de la mitad de los municipios cordobeses obligados a tener PLEIF, carece de este instrumento de planificación homologado.

El Infoca combate el pasado fin de semana en grave incendio forestal en Rute. / Manuel Padilla

Los 23 municipios de Córdoba con un PLEIF homologado

Los municipios cordobeses que figuran en el registro oficial son Carcabuey, Pozoblanco, Alcaracejos, Torrecampo, Belalcázar, Benamejí, Priego de Córdoba, Lucena, Valsequillo, Palenciana, Almodóvar del Río, Los Blázquez, Cardeña, Puente Genil, Hinojosa del Duque, La Granjuela, Pedroche, Villaharta, Espiel, Dos Torres, Córdoba, Zuheros y Hornachuelos.

Hornachuelos es la principal novedad respecto a la relación publicada en julio de 2025, en la que todavía figuraban únicamente 22 municipios de la provincia.

Planes contra incendios sin actualizar desde hace más de una década

Tener un PLEIF homologado tampoco significa necesariamente que el documento esté actualizado. La normativa establece que estos planes deben revisarse cada cuatro años, pero el registro de la Junta muestra numerosos casos en Córdoba cuya última homologación supera ampliamente ese plazo.

Uno de los ejemplos es La Granjuela, cuyo plan contra incendios forestales fue homologado el 16 de diciembre de 2014. En el listado oficial no aparece ninguna revisión posterior, por lo que lleva más de once años sin una actualización registrada.

La situación es aún más llamativa en una docena de municipios cordobeses que tienen planes anteriores al de La Granjuela y en los que tampoco consta una revisión posterior.

Incendio de Las Jaras en la Sierra de Córdoba hace unos días. / Víctor Castro / COR

Planes homologados desde 2012 y 2013

Alcaracejos cuenta con un plan homologado desde el 11 de febrero de 2012; Torrecampo, desde el 27 de mayo de ese mismo año; Belalcázar, desde el 21 de junio; Benamejí, desde el 12 de julio, y Lucena, desde el 18 de agosto.

También han superado ampliamente el plazo de cuatro años los planes de Valsequillo, homologado el 18 de abril de 2013; Palenciana, el 3 de septiembre de 2013; Almodóvar del Río, Los Blázquez y Cardeña, el 19 de septiembre de 2013; Puente Genil, el 23 de octubre de 2013, e Hinojosa del Duque, el 3 de diciembre de 2013.

En todos estos municipios, el registro oficial consultado solo muestra la fecha de homologación inicial y no recoge una revisión posterior.

Municipios de Córdoba que sí han revisado sus planes

Otros ayuntamientos cordobeses sí actualizaron sus PLEIF después de la primera homologación. Es el caso de Carcabuey, cuya última revisión consta en noviembre de 2022; Pozoblanco, en octubre de 2020; Priego de Córdoba, en noviembre de 2017; Villaharta, en junio de 2021; Espiel, en enero de 2022, y Dos Torres, en junio de 2021.

Los planes más recientes son los de Córdoba capital, que recientemente ha anunciado la creación de una Dirección de Emergencias, y Zuheros, homologados en abril de 2024, además del de Hornachuelos, incorporado al registro oficial en marzo de 2026.