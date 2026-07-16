Religión
Aguilar de la Frontera finaliza los cultos en honor a la Virgen del Carmen con su brillante salida procesional
La imagen, con origen en la Orden Carmelita a finales del siglo XVI, ha protagonizado una emotiva procesión por las calles de la localidad
Aguilar de la Frontera ha vivido una de las jornadas de Gloria más esperadas con la culminación de la solemne novena y la posterior procesión de la Virgen del Carmen. Tras nueve días de intensa devoción y cultos en su honor, la sagrada imagen ha cruzado, vestida con hábito carmelita y capa blanca, bordados en oro fino, el dintel de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen para reencontrarse con las calles de su pueblo.
El origen de esta imagen está en la llegada de la Orden Carmelita masculina a la localidad a finales del siglo XVI. La realización de la imagen de la Virgen que preside este templo debemos encuadrarla en el último tercio del siglo XVII y salida de algún taller de imaginería andaluza.
El desfile procesional ha iniciado su salida a las 21.00 horas, cuando ha realizado su recorrido por las calles Andalucía, se ha acercado a la barriada con su nombre, ha continuado por calle Monturque, Mercaderes, Vicente Núñez, Llano de la Cruz, Lorca, El Carmen y Plaza del Carmen para volver a su templo.
Este año, su exorno floral ha estado compuesto por peonías, rosas Sweet Akito, claveles, nardos, gladiolos, papaber, coral, lentisco y eucalipto populos. El brillante broche de oro musical ha corrido a cargo de la reconocida Banda de Música Herrereña, llegada desde la localidad de Herrera (Sevilla), cuyas marchas procesionales han acompasado el andar de los costaleros. La Santísima Virgen ha lucido espléndida sobre su paso, arropada por cientos de devotos y vecinos.
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