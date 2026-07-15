Tradiciones y creatividad en verano
Villa del Río convoca a grandes y pequeños en la cuarta edición de su emblemática Ruta de los Farolillos
El alcalde, Jesús Morales, anuncia que la cita se traslada a un jueves para dinamizar el turismo estival y potenciar la tradicional talla de sandías entre los menores de 14 años
El Ayuntamiento de Villa del Río vuelve a apostar por la cultura popular y el ingenio de sus vecinos en estas vacaciones de verano. El alcalde de la localidad, Jesús Morales, ha presentado oficialmente en rueda de prensa una nueva edición de la Ruta de los Farolillos, una entrañable actividad intergeneracional que el próximo 23 de julio volverá a llenar de luz y color las calles del municipio.
La comitiva iniciará su marcha a las 21.30 horas desde el emblemático Santuario de la Virgen de la Estrella, punto de partida de un itinerario que culminará con un animado pasacalles musical hasta la céntrica plaza de la Constitución.
Inscripciones y categorías del concurso
El evento central de la jornada será el ya tradicional concurso de farolillos artísticos, dirigido a niños y jóvenes de entre 3 y 14 años. Los interesados en participar deberán formalizar su inscripción antes del 21 de julio en las dependencias del Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas.
Durante la presentación, Morales desgranó las bases de este certamen que ya alcanza su cuarta edición y cuyo principal objetivo es «mostrar el valor creativo de los más pequeños del pueblo». Para incentivar la participación, la organización otorgará un premio especial al mejor farolillo en cinco modalidades bien diferenciadas: tradicional, fantasía, original, temática local y reciclado ecológico (fomentando así la sostenibilidad entre la infancia).
Apuesta por el turismo y el comercio local
Como principal novedad de este año, el primer edil villarrense matizó que el evento se trasladará a la jornada del jueves. «Este año se celebrará un jueves para que la participación y la afluencia de visitantes sea mayor, complementando así las actividades que se han organizado para los fines de semana en un momento en el que todos los niños están de vacaciones», ha explicado el regidor, buscando con esta estrategia diversificar la oferta de ocio y dinamizar el comercio y la hostelería local a lo largo de toda la semana.
Finalmente, Jesús Morales ha hecho un llamamiento a la implicación de toda la ciudadanía, animando a vecinos y visitantes a sumarse a esta fiesta y a mantener viva una costumbre tan arraigada en la comarca: «Es fundamental que apoyemos tradiciones tan nuestras como la talla de sandías para que no se pierdan con el paso de las generaciones», concluyó.
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